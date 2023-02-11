Атаки ворога на сході стають нахабнішими: актуальні карти боїв в Україні

Ворог намагається прорватися на Донеччині, Луганщині та сході Харківської області – п’яти напрямках

Російські окупанти провели під Вугледаром кілька невдалих операцій, але все ще можуть загрожувати місту. В Інституті вивчення війни вважають, що ці штурми свідчать про системну непідготовленість російських мобілізованих.

У звіті ISW також сказано, що ворог продовжує наступ на північний захід від Сватового та в районі Кремінної, в Донецькій області і провів атаку в Запорізькій області.

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Атаки були відбиті в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує наступати у районі Сватового. Окупанти заявляють про захоплення Дворічного на Харківщині, проте підтвердження цьому немає. На думку аналітиків, ворог сконцентрувався на Дворічній за 55 км на північний захід від Сватового і хоче захопити населений пункт найближчими тижнями. Дворічна вигідне розташування на перетин траси на Куп’янськ і Великий Бурлук. Ворог, ймовірно, має намір створити умови для подальшого наступу в Харківській області.

У районі Кремінної також продовжуються ворожі штурми із застосуванням важкої техніки. Окупанти перекидають у цей район піхоти, БМП та танки, стверджують російські джерела. Бої йдуть у напрямі Лимана. Також тривають бої у Білогорівці.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

Навколо Бахмута продовжуються російські атаки. Окупанти заявляють про прорив до трас на Костянтинівку та Слов’янськ. Все більше операцій росіян у цьому районі проводиться регулярною російською армією, а не вагнерівцями. У районі Авдіївки продовжуються наземні атаки. У західній частині Донецької області ворог продовжує спроби прорватися у районі Пречистівки та Богоявлення.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни заявляють про проведення атаки на Новоданилівку у Запорізькій області. На окупованій території ворог міг розпочати вербування, щоб поповнити бойові втрати.

Лінія фронту у Запорізькій області

Російські десантники діють вздовж лівого східного берега Дніпра. Аналітики припускають, що українські рейди через річку зафіксували підрозділи ВДВ уздовж лінії фронту. Південь України продовжує перебувати під обстрілами ворога.

Лінія фронту на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що одним із міст, де Україна потенційно може провести наступ і завдати шкоди російській окупації — Мелітополь. Місто має важливе становище на карті.