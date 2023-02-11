Колосальні втрати: у США оцінили, скільки російських танків знищено за рік

Рахунок втрат росії у боях з українцями йде на тисячі бойових машин

росія, крім величезних втрат серед особового складу, могла втратити у війні проти України вже більше половини своїх танків. Таке припущення висловили у Пентагоні.

Як пише видання "Голос Америки", таку інформацію під час публічної дискусії озвучила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селест Волландер. За її словами, зараз стан сухопутних військ російської федерації суттєво погіршився і близько 80% ресурсів цих сил ворог кинув на український фронт. Загалом у боях зі Збройними силами України окупаційні війська могли втратити вже близько половини своїх бойових танків. Що стосується воєнно-морських сил, то вони зараз перебувають у трохи кращому стані. Водночас проблему через нестачу безпілотників, допомагає закривати Іран.

На думку Волландер, москва зараз головну ставку робить саме на людський ресурс і мобілізаційні заходи.

Вона також додала, що росії точно не вдасться досягнути своїх стратегічних цілей. Однак чітко передбачити те, як саме завершиться російсько-українська війна, вкрай важко.

Представниця Міноборони також зазначила, що російські командири, ймовірно, роблять певні висновки з огляду на попередні невдачі, про що свідчать їх останні операції під Бахмутом.

"Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися… Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду", — пояснила вона.

Варто додати, що, згідно з останнім зведенням українського Генштабу, російська сторона втратила у війні в Україні вже понад 3200 танків. Водночас за даними порталу Oryx, який займається документуванням втрат російської техніки під час повномасштабного російського вторгнення на українські території, то рф втратила у боях вже 9189 бойових машин, серед яких: 5810 були знищені повністю, 251 — пошкоджено, 358 — покинуті окупантами під час втечі і ще 2770 — захоплені українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за підрахунками фахівців, рахунок втрат приватної російської військової компанії "Вагнера" у війні в Україні вже йде на десятки тисяч людей.