Ситуація складна: жителям яких областей України варто підготуватися до відключень світла

Якщо споживання електроенергії збільшуватиметься, компанія вимушено застосує аварійні відключення у ще трьох областях

Попри успішну роботу сил протиповітряної оборони, в результаті останньої масової ракетної атаки по Україні окупаційній армії все ж вдалося поцілити у кілька енергооб'єктів. Через пошкодження, у Харкові, на Одещині, Київщині та Хмельниччині ситуація з електрикою оцінюється як складна.

Про це у суботу, 11 лютого, повідомило "Укренерго", зазначивши, що впродовж наступного тижня вимірювати споживання електроенергії планують згідно зі встановленими графіками.

"Вночі під час атаки дронів окупанти пошкодили теплоелектростанції та об’єкти магістральних мереж. Енергетикам вдалося оперативно заживити споживачів", — йдеться у повідомлення компанії.

Також відомо, що у місті Харкові, а також у регіоні в цілому, через пошкодження після обстрілу, застосували аварійні відключення світла. Крім того, якщо споживання електроенергії буде збільшуватися, екстрені відключення можуть бути впроваджені також і на Хмельниччині, Житомирщині та Київщині.

Що стосується Одещини, то там енергетикам вдалося поновити роботу частини пошкодженого обладнання. Ремонти тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні головна енергокомпанія України "Укренерго" пообіцяла жителям країни приємний сюрприз на прийдешні вихідні.