"Люди в Бахмуті наче примари": кореспондент "Телеграфа" показав жителів міста-фортеці (фоторепортаж)

Бахмут продовжує оборонятися, а люди намагаються жити під обстрілами

Армія окупантів не припиняє спроб захопити місто-фортецю Бахмут. ЗСУ продовжують героїчно обороняти населений пункт і його мешканців від "русского міра". У місті лишається близько шести тисяч людей, які не евакуювалися з різних причин. Фотокореспондент "Телеграфа" Євген Завгородній показав спустошені вулиці колись 80-тисячного міста та тих його жителів, які досі ведуть свій побут під обстрілами.

Люди переважно займаються тим, що шукають припаси - воду, дрова, макулатуру

На його світлинах — звичайні перехожі, які займаються своїми справами. Але на думку фотографа, це моторошна картина:

Люди в Бахмуті наче примари. Розумієш, що їх не має там бути. Але вони є. Щось кудись тягнуть. Пересуваються наче тіні, — розповідає Євген.

У Бахмуті зараз лишаються багато пенсіонерів, які не змогли виїхати через фізичні труднощі чи не бачачи можливості впевнено оселитися в безпечніших регіонах країни. Але є й молодші жителі.

У місті немає опалення та водопостачання. Значна кількість містян змушені ходити за водою у місця, де її можна набрати. Аби зігрітися, вони вимушені шукати дрова. Деревину знаходять просто на вулицях і зносять її до своїх осель. Євген каже, що багато людей просто розгублені, тому й досі не покинули місто:

Я бачив людей які після "прильотів" і руйнувань дійсно наче діти. Питали мене, що робити. Так що це також і психологічна проблема. Але "ждуни" теж є. Куди ж без них…, — розповідає Євген.

Люди шукабть дрова, де можуть

"Ждунів" у місті на вулиці зустріти доволі легко, про що свідчать і матеріали у соцмережах, писав "Телеграф" раніше. Водночас є й мешканці, які допомогають ЗСУ — передають координати тощо.

У Бахмуті досі лишаються сотні дітей. Маму, тата й дитину Євген зафіксував на одній зі світлин. На його думку, це найстрашніше фото в серії, оскільки діти перебувають у жахливій небезпеці, живучи в такому місці.

Родина з дитиною лишилася у Бахмуті

Нагадаємо, що наш фотокореспондент Ян Доброносов провів два дні з бійцями Сил спеціальних операцій і показав, як доводиться жити людям у найгарячішій точці цієї війни. На думку президента Зеленського Бахмут грає важливу роль, тому його утримання має стратегічне значення.