Коли путін піде під суд: у Генпрокуратурі дали оптимістичний прогноз

Лідер країни-агресорки повинен відповісти за всі криваві злочини на українських територіях

Вже за рік — два російський диктатор володимир путін, який розв'язав найжорстокішу і наймасовішу війну у 21-му столітті, перемоги України в якій так чекає вся світова спільнота, може піти під суд.

Таку інформацію в розгорнутому інтерв'ю для видання LB озвучив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, відповідаючи на питання журналіста щодо строків притягнення путіна та його поплічників до відповідальності за всі воєнні злочини в Україні.

За його словами, вже за рік — два росія сама не витримає і намагатиметься шукати шляхи виходу із ситуації, спровокованої діями диктатора.

"Я особисто думаю, що скоро. Вважаю, що це питання – року-двох. Мені здається, що в цій ситуації росія сама не витримає. Всередині будуть шукати шляхи виходу. Один з таких варіантів – це здати всю цю кліку разом з путіним, щоб надалі продовжувати ведення бізнесу, відпочивати за кордоном. Не виключаю, що заради цього вони самі нам на блюдці всіх їх передадуть. На це дуже сподіваюся. Відчуття є, що десь так воно і буде", — пояснив Бєлоусов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку ексзаступника голови СБУ генерал-майора Віктор Ягуна, російський президент володимир путін найбільше боїться повторити трагічну долю відомого генерала Касем Сулеймані, який загинув під час атаки з повітря в Ірані.