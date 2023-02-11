"Великий наступ" розпочався: що відбувається на Донбасі, і чи варто очікувати повторення сценарію перших днів війни

У росіян недостатньо ресурсів для потужного наступу, проте відступати від своїх намірів вони не налаштовані

Окупаційні війська рф перехопили ініціативу на полі бою та розпочали так званий "великий наступ" на сході України. Ба більше, за даними The New York Times, ворог може відкрити новий фронт в якості відволікаючого маневру для ЗСУ. Зокрема, загострення може статися в районі Сумської та Харківської областей.

Секретар РНБО України Олексій Данілов у розмові зі Sky News підтвердив, що росія дійсно готується "до максимальної ескалації", збирає всі можливі сили, а тому найважчі бої ще попереду і наступні кілька місяців будуть вирішальними у визначенні ходу війни. Посадовець впевнений, що окупантам не вистачить сил для захоплення Києва, проте вони спробують перерізати шляхи постачання в Україну озброєння в західних областях, пише Report.

"Телеграф" звернувся до військового експерта, аби з'ясувати, які шанси на успіх має "великий наступ" рф і до чого варто готуватися українцям.

Втілити епічні прогнози не дозволяють обмежені можливості

Розмови про наближення потужної наступальної операції з боку окупаційних військ рф не припиняються вже декілька місяців. Масштабність прогнозованих експертами сценаріїв варіювалася від посилення атак на окремих напрямках Донецької та Луганської областей, до повного повтору вторгнення окупантів у лютому 2022 року, коли наступ здійснювався відразу з трьох напрямків — східного, північного та південного.

За даними ISW, станом на 8 лютого "довгоочікувана" потужна ескалація все ж розпочалась і набирає обертів, хоча поки що окупанти демонструють лише незначне просування вздовж кордону Харківської та Луганської областей. Зокрема, ворог атакує українські позиції на північному заході від Сватового до Куп'янська і на заході від Кремінної.

Перші результати "великого наступу" стали розчаруванням навіть для самих росіян. Невдалий штурм Вугледара 6 лютого викликав хвилю критики військового керівництва з боку російських блогерів та пропагандистів. Після публікації кадрів з місця бойових дій, в інформаційному просторі рф почали лунати незручні запитання щодо низького рівня підготовки особового складу ЗС рф та неефективної тактики, яку використовують їхні командири.

Коментуючи чималі втрати живої сили та військової техніки, що понесли окупанти під час цього наступу, колишній ватажок терористичного угруповання "ДНР" Ігор Гіркін назвав генералів, командуючих операцією, "кретинами" і заявив, що вони відправили військовослужбовців "на забій".

"І — найголовніше — усі ці втрати виявилися "односторонніми" — укри розстріляли атакуючих "як у тирі", завдати їм зустрічних втрат наші бійці не змогли. Противник знову без особливих зусиль утримав свої позиції в укріп-районі, який до того вже намагалися навесні і влітку минулого року (також "в лоб") взяти неодноразово", — написав Гіркін в Telegram.

За словами українського військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, подібні ситуації цілком реалістично відображають можливості російської армії в Україні. Експерт зазначає: анонсований наступ матиме доволі обмежений характер і не стане чимось настільки епічним, як його намагаються "рекламувати" росіяни.

"Так, окупанти дійсно намагаються штурмувати позиції ЗСУ в районі Кремінної та Сватово, виступають на Донбаському та навіть Південному плацдармі, проте дані дії не є чимось новим — це відбувалося і раніше. Крім того, для дійсно великого наступу характерне підвищення артилерійської компоненти, чого також не спостерігається — інтенсивність обстрілів залишається середньостатистичною і недостатньою для потужної наступальної операції. Ворог буде намагатися реалізувати свої наміри із захоплення Донецької та Луганської областей, проте ресурсу для просування по широкому фронту у них немає, а дії на вузькому фронті не принесуть очікуваних результатів", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Звідки на захід наступ готується

Попри вельми сумнівні успіхи окупантів у захопленні східних областей, секретар РНБО України Олексій Данілов не виключає можливості повторної атаки росіян з півночі, півдня та сходу за сценарієм 24 лютого 2022 року. За словами посадовця, вона може бути приурочена до роковин початку повномасштабної війни.

"Росія готується до максимальної ескалації. Він (володимир путін – прим.ред) збирає все можливе, проводить навчання та тренування. Ми розуміємо, що все на столі… Можу сказати, що ми не виключаємо жодних сценаріїв у найближчі два-три тижні", — сказав Данілов у розмові з журналістами.

Водночас, секретар РНБО зауважив, що ресурсів для захоплення Києва у окупантів недостатньо, проте вони будуть намагатися перерізати логістичні шляхи поставок озброєння Україні у західних областях.

Варто зазначити, що розблокування Заходом рішень щодо надання Україні більш потужної та далекобійної військової техніки дійсно стало ударом для військово-політичного керівництва рф. Усвідомлюючи невпинно зростаючий рівень обороноздатності ЗСУ, в кремлі навіть вдалися до ядерного шантажу, а російські пропагандисти, намагаючись заспокоїти населення рф, почали звітувати про "успішне знищення" нового озброєння ще до того, як воно прибуло на територію України.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, попри бажання росіян будь-яким шляхом унеможливити ввезення зброї в Україну, реалізувати цей сценарій можна лише двома способами, і обидва вони наразі недоступні для окупаційних військ.

"Перший — наступ військ з території Білорусі. На сьогоднішній день там не сформовано жодного ударного угруповання ані з числа російських військовослужбовців, ані з числа військових ЗС Білорусі.Також в даний момент можна говорити про відсутність технічної складової для здійснення такої операції. Тому очікувати наступальних дій з боку РБ зараз не варто. Другий варіант — нанесення масованих ракетних ударів по залізничних вузлах та залізничній інфраструктурі. Теоретично він більш вірогідний, але на практиці саме цей елемент вогневого впливу використовувався росіянами навесні 2022 року, і не мав очікуваного успіху. Так, потяги затримувалися, були деякі складнощі, проте критично порушити нашу логістику їм так і не вдалося. Для цього росіянам необхідно здійснювати килимові бомбардування або наносити точковий удар по тому вузлу, який вони гарантовано окупують найближчим часом, поки ми не встигли його відновити. Жоден з цих варіантів на сьогоднішній день не є можливим для виконання збройними силами рф", — пояснює експерт.

Недостатній для потужного наступу рівень підготовки та брак ресурсів в окупаційних військах підтверджують і дані української розвідки. Представник ГУР МО Андрій Черняк заявив, що очікувати повторення сценарію 24 лютого у річницю початку війни не варто, проте ворог дійсно планує "певні дії" найближчими тижнями та вже прощупує оборону ЗСУ.

"Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б деякого тактичного успіху на сході України", — сказав Черняк в інтерв'ю KyivPost.

Також у розвідці повідомляють, що агресор використав 80% своїх запасів високоточних ракет і зараз безуспішно намагається відновити виробництво. Попри це, українці повинні бути готові до того, що ракетний терор цивільної та критичної інфраструктури продовжиться, адже резерви росіян вичерпані ще не повністю.

Раніше представник президента у Конституційному суді, нардеп від "СН" Федір Веніславський заявив, що виключає ймовірність широкомасштабної наступальної операції росіян на всіх напрямках, проте те, що окупанти спробують здійснити обмежений наступ на деяких напрямках — вважає цілком вірогідним.