Урожайна ніч: ЗСУ збили п’ять російських дронів над двома областями

Бійці ЗСУ припинили спроби ворогів наводити страх на українців

Українські військові не дали можливості безпілотним апаратам російських фашистів "вирувати" в небі на відміну від попередніх ночей, і збили їх у кількості п’яти штук у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

Зазначається, що всі дрони прямували на атаку критичної інфраструктури, тому їх збиття — це просто "вимога часу".

"За результатами роботи ППО, у Запорізькій області знищено 4 Shahed, ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької", — зазначили у ВК "Схід".

Нагадаємо, 10 лютого окупанти атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів Shahed-136/131.