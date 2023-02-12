Ворог віддає пріоритет наступу на Донбасі: свіжі карти боїв

Щоб переламати хід війни Україні потрібні озброєння та снаряди

Російські сили використовують у районі Бахмута найелітніші підрозділи — цій ділянці фронту росія просунулася найзначніше. Проте в інших місцях такого поступу немає. Це може означати, що російські сили не можуть прорватися за допомогою традиційних механізованих маневрів. Ворог у Бахмуті використовує тактику проникнення в місто невеликими групами та може призвести до оперативних успіхів, якщо українські сили вирішать піти з Бахмуту.

Про це повідомляється у звіті ISW. Також наголошується, що пріоритет віддається наступу на Донеччині. Бої також тривають у районі Сватового та Кремінної. Ворог міг піти на осушення Каховського водосховища.

За даними Генштабу, атаки ворога були відбиті в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області, Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог продовжив наступальні дії на Куп’янському напрямі на північний захід від Сватового. У районі Кремінної також продовжуються атаки ворога — він також посилює угруповання військ. Російські війська могли посунути на захід від Шепілово (8 км на південь від Кремінної). Ворог також атакує на південний захід та захід від міста.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині ворог продовжує обстріли та наступи. Бої йдуть у районі Бахмута, Вугледару, Мар’їнки. Частину позицій вдається відновити. Для успіху на цьому напрямі українським військам потрібна артилерія та запас снарядів. Наступ під Бахмутом триває – за добу кількість боїв обчислюється десятками разів. Окупанти могли просунутися у Червоній Горі — кадри геолокації підтверджують пересування населеним пунктом. Окупанти також могли увійти на північно-східні околиці Бахмуту.

На захід від Донецька продовжуються атаки ворога на Авдіївському напрямку. Бої продовжуються і на околицях Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На півдні ворог не проводив підтверджених наземних атак. Окупанти відкрили шлюзи Каховського водосховища ще у листопаді та, ймовірно, можуть його осушити. Рівень води з грудня знизився на два метри. Це загрожує безпеці, адже з цієї водойми АЕС набирає воду для охолодження реактора.

Лінія фронту у Запорізькій області

На Херсонщині ворог на окупованій території стягує сили для забезпечення діяльності правоохоронних органів. На думку експертів, окупантам на півдні України, особливо на східному березі Херсонської області не вистачає необхідної концентрації сил для спроби повномасштабного наступу.

Лінія фронту на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія продовжує атакувати південь України дронами-камікадзе. На Запоріжжі збили чотири шахеди, ще один безпілотник — на Донеччині.