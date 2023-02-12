Просто відправити недостатньо: Дуда висловився про F-16 для України

Польща не готова за своєю ініціативою розлучатися з F-16

Для Польщі відправка винищувачів для України буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко ухвалити". У країні мало своїх літаків і умовою передачі має бути спільне рішення НАТО.

Про це сказав ВВС президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що відправлення F-16 створить проблеми для польських ВПС — вони мають менше півсотні, а цього недостатньо для своєї безпеки. Також політик додав, що просто відправити винищувачі недостатньо, літаки потребують обслуговування.

Дуда зазначив, що оскільки Польща є членом НАТО, рішення про постачання винищувачів F-16 до України має ухвалюватися спільно. Є також побоювання, що надання авіації може втягнути Альянс у війну. Зазначимо, що раніше подібне стверджувалося і про інші види зброї, які пізніше були передані Україні.

Про важливість літаків говорив президент Володимир Зеленський під час своєї подорожі до Європи. Він сказав, що Україні потрібні бойові літаки – "крила для свободи".

У США президент Джо Байден не вважає за потрібне передавати Україні винищувачі — вони потрібніші у США. Однак пізніше прозвучала заява про те, що при зміні потреб України змінюється і допомога. Обговорення тривають як у США, так і в Британії та інших союзників.