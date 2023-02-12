Україна може зміцнити співпрацю із Британією щодо зброї: що дізналися в The Telegraph

Британці можуть змагатися за те, аби очолити перелік країн, які найбільше допомогли Україні перемогти російську навалу

Велика Британія, яка й без того допомагає нашій армії, ймовірно, має намір розпочати виробництво озброєння, а також військового транспорту на території України. Як дізналися зарубіжні журналісти, це питання могло обговорюватися представниками оборонної промисловості держави під час візиту до Києва. Звісно, подібний крок стане серйозним поглибленням політичної співпраці між Британією та Україною.

Детальніше про це повідомляє The Telegraph. Як пише видання, британці можуть розраховувати на створення спільних із українськими компаніями підприємств, які дозволять виготовляти транспорт і зброю із відповідними ліцензіями.

Офіційного підтвердження подібних чуток не було — представники Міноборони Британії і чиновники Даунінг-стріт відмовилися від коментарів. При цьому було зазначено, що теоретичне втілення такої ідеї є справою не політиків, а промисловості.

Цікаво, що в будь-якому разі на створення спільного підприємства в Україні знадобиться "відмашка" з боку діючого прем'єра Британії Ріші Сунака. Журналісти підкреслюють, що це може дещо загальмувати справу, адже росія неодноразово погрожувала західним країнам через допомогу Києву. Виробництво ж зброї може ще більше загострити ситуацію.

Додамо, що, на думку екс-офіцера британської армії НАТО Еда Арнольда, подібна співпраця між ВБ і Україною могла б наблизити нашу державу до вступу в НАТО.

Нагадаємо, що наразі Україна також вельми зацікавлена у отриманні бойової авіації, зокрема британських винищувачів. Чим відомі місцеві "Тайфуни" і що вони вміють, "Телеграф" розповідав у окремому матеріалі.

Також ми розповідали, які можливості мають далекобійні ракети, котрі у Британії можуть планувати передати Україні.