Дзвіночок для рекрутера: яка риса характеру може ускладнити пошук роботи в Україні

Психологічний стан дуже важливий для шукача роботи

Ринок роботи в Україні серйозно змінився за час повномасштабної війни з росією. При цьому потреба у працевлаштуванні лишається величезною, адже ворожа агресія залишила багатьох людей без роботи і джерела доходу. Однак кілька незначних помилок можуть змусити роботодавця вибрати іншого кандидата, а не вас. І чи не в першу чергу на це впливає демонстрація вашого характеру.

Як пояснила в інтерв'ю "Телеграфу" HR-директорка компанії Novus Юлія Назарець, війна принесла із собою важкі умови праці та серйозний стрес. Величезна кількість людей в нашій країні ніколи не стикалися із настілки серйозними наслідками війни, отож треба на це зважати.

При цьому кожній людині варто розуміти, наскільки серйозний стрес вона переживає, і працювати над тим, щоб його подолати. Інакше це може вплинути й на інші сфери життя, наприклад — робочу.

"Якщо людина має великий вантаж незадоволеності усім — діями держави, людьми, що оточують, попередніми роботодавцями, — це дзвіночок для рекрутера", — пояснює спеціалістка.

Підтверджує вплив психологічного стану кандидата на майбутнє працевлаштування і засновниця рекрутингової агенції A-HR Анна Васюхно. На її думку, вправні менеджери, котрі проводять співбесіду, добре розуміють, із якими наміром і настроєм до них приходять люди у пошуку роботи.

"З мого досвіду, 50% успіху в процесі пошуку роботи — коли людина відчуває, що в неї є сили та готовність і починати пошуки, і працювати. Потрібно це робити з позитивним імпульсом, він відчувається, і це великий плюс на співбесіді, — говорить Васюхно. — Якщо настрій негативний або є невпевненість, спочатку варто попрацювати над цим, можливо — порадитись з кар’єрним консультантом, щоб набратись впевненості та скласти свій план успіху".

Детальну бесіду із професіоналами-роботодавцями можна прочитати за посиланням: До формату "5 днів в офісі" ніхто не повернеться: як змінився ринок праці в Україні під час війни

"Телеграф" також розповідав, до якої хитрої маніпуляції все частіше вдаються українські роботодавці. Вона пов'язана із оплатою праці, і може грати не на користь працівника.