План ворога не вдався: "Укренерго" повідомило про стан енергосистеми після останніх атак

Енергетики роблять усе можливе, аби у холодну пору року мирне населення якнайшвидше отримувало доступ до електроенергії

Нещодавні спроби росіян вкотре вдарити по енергетичній системі України завершилися тотальним крахом ідей окупантів. Ні крилаті ракети, ні "шахеди" не змогли завдати достатніх руйнувань, аби залишити надовго без світла мільйони людей. Попри те, що удари по енергосистемі продовжуються, спеціалісти змогли здійснити перерозподіл енергії таким чином, аби у неділю, 12 лютого, дефіциту потужності не було.

Детальніше про ситуацію повідомили в пресслужбі "Укренерго". Як зазначають фахівці, цього вдалося досягти завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад, а також поверненню до роботи двох блоків АЕС. Крім того кількість споживання електроенергії зменшилася загалом через вихідний.

Варто зазначити, що до областей не доводили ліміти споживання на цю добу. Однак кілька регіонів можуть потрапити у несподіваний блекаут, де через значне зростання споживання можуть відбутися аварійні відключення. Мова йде про Київ і Київщину, Одещину, Житомирщину та Хмельниччину. При цьому в Одеській області все ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах, які були пошкоджені внаслідок останніх атак.

Виділені регіони знаходяться під загрозою аварійних відключень

Одразу підкреслимо, що відсутність лімітів стосується тільки 12 лютого. Із настанням нового робочого тижня регіони, швидше за все, повернуться до графіків відключень — через навантаження на систему.

Нагадаємо, що загалом енергосистема України пережила вже понад 30 атак ворога — 14 ракетних та 17 із застосуванням безпілотників.

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