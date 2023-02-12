Розстріляв окупантів та врятував життя побратимів: військовий розповів історію одного складного танкового бою

Чоловік отримав звання Героя України

З початком повномасштабної війни в Україні багато чоловіків залишили своє звичне життя та вирушили захищати Батьківщину від російських загарбників. "Телеграф" розповість історію одного з хоробрих воїнів, Героя України Ігоря Левченка, який під час танкового бою ліквідував загарбників і врятував життя своїх побратимів.

Командир танка, молодший сержант Ігор Левченко народився на Полтавщині. До того, як узяв до рук зброю, працював на одному з приватних підприємств Ромоданівської селищної територіальної громади. Після російського вторгнення ухвалив рішення захищати свою країну і вирушив до ТЦК. Так, із початку березня чоловік обороняє Україну. Про це пише видання "Армія".

"Свого часу я проходив термінову службу в окремому розвідувальному батальйоні, але з бронетехнікою жодного разу не стикався, тому довелося нову спеціальність опановувати нуль. У цьому мені допоміг мій командир роти. Моя зірка Героя це теж його заслуга. Того дня ми працювали кількома парами танків, прикриваючи піхоту. Ми висувалися вперед, робили кілька пострілів по ворожих укріпленнях і бронетехніці й відкочувалися назад. Під час четвертого висування в машину командира роти потрапив ворожий ПТРК. Я побачив, як командирський танк зупинився, екіпаж вискочив. передню частину правої гусениці моєї машини прилетіла граната з ворожого РПГ і частково пошкодила її. Крім того, зник внутрішній зв’язок з механіком-водієм і танк зупинився. Я засік, звідки був постріл, і дав команду навіднику вгатити туди з гармати", — розповів Левченко.

За його словами, події відбувалися досить швидко. На той момент він розумів, що якщо екіпаж залишиться на місці, йому не вижити. Тому практично без жодних роздумів Левченко відкрив свій люк і виліз на броню, щоб оглянути пошкодження, дістатися механіка і віддати наказ на відхід.

"Коли я почав стукати по люку механіка автоматом, щоб він його відкрив, у правий борт мого танка потрапило ще три РПГ танка. Я випустив три магазини й більше пострілів із РПГ не було. Ми зуміли вийти з бою живими та зберегли машину", — згадує військовий.

Події того дня і цей найважчий бій прокоментував також командир танкової роти старший лейтенант Сергій Дзюба, який керував діями танкістів із підтримки піхоти.

"Це було 5 червня 2022 року під Гусарівкою Харківської області. Наше завдання було зайняти більш вигідні позиції та утримати їх до підходу основних сил. Ми прибули до певного району, зайняли позиції й о сьомій ранку отримали команду на атаку. Моя група з чотирьох машин разом з піхотою почала висуватися вздовж лісосмуги та вступила в бій з танками й піхотою супротивника.Наша піхота відстала і танк Ігоря першим зайшов на лінію ворожих окопів і продовжував знищувати ворога. Коли ми подолали першу лінію оборони, в мій танк потрапила протитанкова ракета, яка пропала броню і поранила мого навідника в руку", — повідомив Дзюба.

Далі він продовжив, що спочатку разом з екіпажем він залишив машину, оскільки була загроза вибуху боєкомплекту. А в цей час командування боєм узяв на себе один із командирів взводів.

Далі він додав, що спочатку разом з екіпажем він залишив машину, оскільки була загроза вибуху боєкомплекту. А в цей час командування боєм узяв на себе один із командирів взводів. Сергій займався наданням допомоги своєму пораненому товаришеві. Потім вони повернулися до побитої машини. Їм пощастило, що кумулятивний струмінь пройшов трохи вище за боєкомплект і не пошкодив його.

"Я відвіз свого навідника на точку збору поранених. Там знаходився навідник з іншого екіпажу, який не постраждав, коли їхній танк був підбитий. Я запропонував йому зайняти місце в моєму танку. Хлопець відразу погодився, бо хотів помститися за поранених побратимів, тому ми повернулися у бій і я знову очолив свою групу. За мужні дії у бою, за подолання першої ворожої лінії оборони, збереження свого екіпажу, бойової машини та знищення ворожої піхоти Ігор і отримав звання Героя України", — підсумував командир танкової роти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що неймовірно хоробрий вчинок українського воїна десантно-штурмових військ ЗСУ із позивним "Якудза" потрапив на відео та облетів мережу. Захисник буквально витяг пораненого побратима з-під носа окупантів.