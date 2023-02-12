Чи вірять українці у новий повномасштабний наступ росії, як було 24 лютого 2022 року (опитування)

Усього двоє з десяти українців вважають, що нове повномасштабне вторгнення неможливе

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну ходить багато розмов про можливий новий наступ, — і багато українців справді вважають, що країна-агресор може зважитися на потужну атаку.

Про це можна судити за результатами соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group.

На питання "Чи можливе повторення такого ж сильного наступу рф, як 24 лютого минулого року?" респонденти відповіли так:

цілком можливо – 39,5%;

може, а може й ні — 28,5%;

точно не буде — 22,2%;

важко відповісти 9,8%.

Так, є очевидним, що 4 з 10 українців вважають, що загроза повторення масштабного наступу цілком можлива, і лише 2 з 10 українців впевнені, що це не так.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Опитування провели 5 лютого 2023 року через заповнення онлайн-панелі SunFlower Sociology від Active Group, у ньому прийняли 600 повнолітніх працевлаштованих громадян України — як чоловіків, так і жінок.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, як ЗСУ відкинули назад окупантів, які намагалися наступати в Луганській області.