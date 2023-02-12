Може програти: Дуда зробив тривожну заяву щодо війни в Україні

Ніхто не знає, де зупиниться путін у разі перемоги над Україною

Україні потрібно отримати необхідне озброєння від партнерів якнайшвидше, оскільки, якщо цього не станеться, вона може програти у війні.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Le Figaro.

За словами Дуди, якщо техніку не буде відправлено найближчими тижнями, російський диктатор путін може здобути перемогу.

"Так, можуть, якщо Україна не отримає допомоги дуже терміново. Вони не мають сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо найближчими тижнями не відправимо в Україну військову техніку, путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", — сказав Дуда, відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни виграти війну.

Нагадаємо, що раніше президент Польщі заявив, що для його країни відправка винищувачів для України буде "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко ухвалити".

Раніше ми писали про те, що Німеччина збільшить обсяги військової допомоги Україні, але про постачання бойової авіації поки що не йдеться.

Також ми повідомляли, що Україна отримала важливу зброю від Литви. Країна передала партію зенітних установок L70 для посилення системи ППО України.