Окупанти у Бахмуті обстріляли німецьких журналістів: інцидент потрапив на відео

Журналістам вдалося дістатися до укриття

Тяжкі бої за Бахмут продовжуються, а росіяни не припиняють артилерійські обстріли міста. Під час одного із таких під мінометний вогонь потрапили журналісти з Німеччини.

Як повідомляє Bild, місто відвідав їхній воєнний кореспондент Пауль Ронцхаймер, який разом зі знімальною групою стали свідком мінометного удару по житловому кварталі.

"Вибухи лунали на відстані менше ніж 200 метрів від журналістів, їм вдалося дістатися до укриття", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що в Бахмуті попри дуже важку обстановку, все ще залишаються мирні жителі, які в основному ховаються в підвалах. Багато хто з цих людей не може покинути місто, а інші залишаються, щоб дбати про них.

При цьому в Бахмуті залишаються до 300 дітей, чиї батьки не хочуть чи не можуть виїхати.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Бахмуті побував кореспондент "Телеграфа", який показав, як виглядає місто через багато місяців безперервних обстрілів.

Крім того, йому вдалося поспілкуватися з місцевими жителями, які розповіли, як їм вдається виживати за цих умов.