Тисячі мало: в ОП розповіли, скільки окупантів треба знищувати для "початку фіналізації війни"

Для досягнення мети Україні необхідні три інструменти

Українським захисникам необхідно знищувати по 5 тисяч окупантів щодня, щоби вийти на процес фіналізації війни.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, росіянам вдалося нагромадити значну кількість живої сили, яку треба максимально швидко ліквідувати.

Він підкреслив, що для цього щодня в росію має приходити не тисяча "похоронок", а "2500, 3000, а краще — 5 тисяч".

"Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення та знищення", — сказав Подоляк.

Крім того, радник голови ОПУ додав, що для досягнення цієї мети необхідно мати три інструменти — танки, далекобійні ракети та авіація. Також Україні знадобляться артилерійські снаряди та ракети до ППО.

За його словами, на ці теми говоритимуть під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда раніше закликав союзників прискорити постачання зброї Україні, оскільки інакше росія може перемогти у війні.