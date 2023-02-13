"Спецоперація" провалилася: у Росії назвали новий термін "захоплення Києва"

Загарбники не очікували, що зіткнуться в Україні з "третім типом війни"

Колишній депутат держдуми Росії, політолог і довірена особа кремлівського диктатора Сергій Марков визнав, що "спецоперація" по захопленню Києва та всієї України "за три дні" провалилася.

І тепер російським фашистам доведеться "брати Київ 25 років", пишуть російські ЗМІ.

Марков стверджує, що росія готувалася до двох типів воєн: ядерної — зі США та війни з парамілітарними утвореннями. Він поскаржився, мовляв, виявилося, що ЗСУ — це дуже ефективна армія, на що не очікували окупанти.

"Ми зіткнулися з третім типом війни, чого ми взагалі не очікували. Виявилося, що ми повинні вести війну, а не "спецоперацію". "Спецоперація" фактично у нас провалилася. Ми змушені воювати із сильним противником. Ми як планували: знищити ППО та тоді б наші літаки домінували у повітрі. Але ми не змогли знищити ППО. Наші літаки не літають на території України, а так підлітають, запускають ракети і тікають", — поскаржився пропагандист путіна.

Марков заявив, що з "успіхами" окупаційної армії на Донбасі, про Київ за "три дні" треба забути, бо мовляв, столицю України доведеться "брати" 25 років.

Нагадаємо, що майже рівно рік тому диктатор путін оголосив про проведення так званої "спецоперації". Він звернувся до ЗСУ із закликом "скласти зброю і йти додому". Того ж ранку російські окупанти розпочали наступ на територію нашої держави. Тоді ж окупанти озвучили плани захопити Київ "за три дні" та здійснити державний переворот. Проте ЗСУ зламали плани загарбників та провели успішні контрнаступи спочатку у північних областях, а потім – на Харківському та Херсонському напрямах.