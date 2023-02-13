Потрібні бронетехніка, ракети та авіація: у Зеленського окреслили потреби ЗСУ – їх озвучать на "Рамштайні"

Українські військові повинні мати все необхідне для перехоплення ініціативи у війні

На наступній зустрічі союзників у форматі "Рамштайн", яка має відбутися у вівторок, 14 лютого, країни-партнери, як очікується, оголосять про кількість танків для України та терміни їх надання.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Рамштайн" – це такий аналітичний центр, де всі можуть обговорити наступний етап війни. Сьогодні у нас етап війни про перехоплення ініціативи насамперед", — заявив він.

Подоляк зазначив, що росія накопичила свій остаточний ресурс — йдеться про багатьох мобілізованих. Вони не так підготовлені, як ті, які вторгалися на нашу територію рік тому, але їх дуже багато.

"Друга складова – це бронетехніка, яку росія нам підігнала, скільки могла знайти. Третя складова – артилерія, яку теж росія підігнала звідусіль. Тому на "Рамштайні" промовлятиме, що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти всьому цьому", – наголосив радник Єрмаку.

Для відбиття удару російських загарбників, вважає Подоляк, Україні потрібна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також штурмова та винищувальна авіація. Все це, за його словами, буде обговорено під час зустрічі у форматі "Рамштайн", яка запланована на вівторок, 14 лютого. Крім того, очікується, що країни-партнери оголосять на ній про кількість танків для України та терміни їх постачання.

Також є сподівання, що в ході зустрічі "Рамштайн-9" союзники можуть лише узгодити певні деталі та офіційно оголосити свою позицію щодо постачання літаків – швидше за все, ними можуть стати винищувачі F-16.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що українським захисникам необхідно знищувати по 5 тисяч окупантів щодня, щоб вийти на процес фіналізації війни.