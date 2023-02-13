Кувалдою по голові: з’явилося відео страти ще одного "вагнерівця", який відмовився воювати

Чоловіка нібито вдарили по голові, а прийшов до тями він в підвальному приміщенні, де його пізніше стратили

У Telegram-каналі Grey Zone, наближеному до приватної російської військової компанії "Вагнера", з’явилося відео позасудової страти шляхом удару кувалдою по голові завербованого в’язня, який вирушив воювати в Україну. Справжність цих кадрів ще не встановлена, проте відео вже встигло підняти навколо себе шум.

Так, чоловік, який нібито став жертвою жорстокого покарання, повідомляє на відео, що його звуть Дмитро Якущенко, і він є уродженцем Криму. На фронт, за його словами, він вирушив із в’язниці, де відбував покарання за скоєний злочин. Однак, опинившись у гарячих точках, зрозумів, що "це не його війна", передає "Радіо Свобода".

Далі чоловік заявляє, що, перебуваючи в місті Дніпро, він нібито отримав удар по голові й знепритомнів. Прокинувся він у підвальному приміщенні, де незнайомці одразу сказали йому, що його "судитимуть". Весь цей час за спиною ймовірної жертви стоїть невідомий із кувалдою в руках. Через деякий час він ударив в’язня кувалдою по голові.

Крім фрагмента ймовірного вбивства, також є частина з інтерв’ю нібито жертви страти. У цьому фрагменті, записаному у листопаді 2022 року, він розповідає, що здався в полон ЗСУ. Потім він повідомляє, що ще до 2014 був засуджений до 19 років в’язниці, але пізніше його перевели в колонію міста Енгельс Саратовської області. Там чоловіка завербували у ПВК "Вагнера", передає "24 канал".

Також в інтерв’ю наголошується, що завербований найманець "Вагнера" планував знайти лазівки та втекти з війни. Свій план йому вдалося здійснити в районі Бахмута. У тому ж інтерв’ю чоловік заявляв, що сподівається, що Крим повернеться до складу України.

У Telegram-каналі, де було опубліковано нібито відео страти найманця ПВК "Вагнера", його називають "зрадником", який, як і раніше вбитий кувалдою Євген Нужин, "прокинувся в підвалі на своєму останньому судовому засіданні".

Нагадаємо, що 55-річного найманця "Вагнера" Євгена Нужина, який здався в полон і перейшов на бік ЗСУ, жорстоко стратили на камеру шляхом ударів кувалдою по голові. Ролик зі стратою також був опублікований в одному з наближених до ПВК "Вагнера" телеграм-каналів.