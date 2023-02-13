"Будуть атакувати": військовий експерт про плани росіян та очікування України від нового "Рамштайну"

Ексспікер Генштабу ЗСУ, полковник Влад Волошин в інтерв'ю "Телеграфу" дав прогноз ситуації на фронтах

Росіяни активно атакують позиції ЗСУ у низці областей, особливі зусилля зосередивши на Донбасі. Сили оборони України тримають позиції, а влада сподівається, що намічена на 14 лютого дев’ята зустріч у форматі "Рамштайн" виявиться плідною в рамках поставок ЗСУ бронетехніки, ракет та авіації.

Чого найближчим часом чекати на фронтах, включаючи дипломатичний, "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин.

"Звичайно, великі надії ми покладаємо на нове засідання формату "Рамштайн", яке анонсовано на 14 лютого. Групи держав, які підтримують Україну в її боротьбі проти росії, обговорюватимуть військову допомогу нашій країні. Думаю, конкретизують ті чи інші позиції, зокрема з бронетехніки, з далекобійних ракет. Можливо, щось проясниться по бойовій авіації. Президент України минулого тижня здійснив вельми продуктивний візит до низки європейських країн. І це, швидше за все, вплине на рішення, які ухвалять у групі "Рамштайн". Припускаю, якісь попередні домовленості вже є. Тепер їх просто озвучать", — пояснює Влад Волошин.

При цьому, наголошує він, не обов’язково озвучать усі зразки озброєнь та всю їхню кількість. Йде війна, противнику багато про що краще впізнавати постфактум, зазначає експерт. Він нагадує, що у січні за підсумками 8-го засідання "Рамштайну" не було сказано про масові постачання танків до України.

Проте вже наступного тижня Німеччина дала "добро" на "Леопарди", а потім номенклатура танків, які отримають ЗСУ, стала ще ширшою.

Не слід виключати, вважає полковник, що таке буде з авіацією.

"Щодо ситуації на лінії фронту, то на деяких напрямках вона явно загострилася. У районах Куп’янська, Сватового, Вугледара, Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки значно збільшилася кількість ударів, зіткнень. Активність противника серйозно зросла. І під час засідання "Рамштайну", так і взагалі цього тижня, ще більше зросте, — прогнозує Влад Волошин. - Виросте кількість обстрілів і на інших напрямках. Під ударами опиняться населені пункти не тільки на прифронтовій території (Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Харківська області), а й розташовані поблизу українсько-російського кордону (особливо це стосується Сумської та Харківської областей), ймовірні також нові ракетні удари, атаки безпілотниками по тилових містах та об’єктах енергетичної інфраструктури, на кшталт того, що ми пережили 10 лютого.

Противник намагається розкрити нашу систему ППО та ПРО. Щоб, коли почне справді новий широкомасштабний наступ (поки що це, швидше, масовані атаки на окремих ділянках фронту) – придушити їх. І використати авіацію. А вона у цій війні ще не зіграла своєї ролі. Враховуючи, що керує російським угрупуванням знову генерал Герасимов, він пустить у хід усі сили та засоби. Як зробив це 24 лютого 2022-го".

За словами полковника, росія ще не використала всіх можливостей ракетних ударів, береже ті ж гіперзвукові "Кинджали". І потрібно бути готовими до того, що рано чи пізно вона застосує їх у комплексі з іншими ракетами та атакою дронів.

"Буде продовжуватися передислокація російських військ, створення ударних угруповань на певних напрямках, — упевнений Влад Волошин. — Так, росія втратила і продовжує втрачати елітні частини, десант, спецназ. Але вона створює потужні мотострілкові підрозділи. Має в наявності і бойову техніку, і особистий склад у чималій кількості. Тож формування агресором нових ударних угруповань триває. І на нас чекають напружені тижні та місяці. Завдання України — вистояти в оборонних боях, максимально знекровити супротивника і нанести свій разючий контрудар (використовуючи, зокрема, нове озброєння), коли для цього буде створено максимально сприятливі умови".