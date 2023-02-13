"Читаю коментарі і плачу": українські військові розповіли, про кого думають перед боєм

Коментарі військових розчулили інших

Український військовий, який веде соцмережі під псевдонімом Саня Лук [sanyalook, — Ред.], поставив своїм побратимам запитання, про кого вони думають перед бойовим виходом. Олександр зараз воює на Донбасі, де враг продовжує спроби наступу. Паралельно він веде свої соцмережі, чим займався ще до повномасштабного наступу і вступу на службу. Зараз він висвітлює армійські будні.

В одному зі своїх відео у TikTok Саня запитав колег-військових, про кого вони думають перед виїздом на позиції. Відео стало досить популярним і зібрало десятки коментарів. Ось як українські вояки відповіли на поставлений запитання:

Andrii Petriv: " Про маму) Що б це збрехати на цей раз))"

UA: " Я ж геройка, вирішила запитати в друга і він сказав, що про мене… Я не можу заспокоїтися…"

Ruslana: "Батько завжди думав про нас — дітей, та і зараз теж.. як важко йому не було, скучаю дуже".

Сергій: "Про дружину".

Mymoona: "Мені мій сам колись розповів. Але думки сумні і про те, що може не повернутися. Я рада, що він відкрився мені, але тепер це не дає мені спокою".

Yulia Shevchenko507: "Я про побратимів, що їх може не стати, і я не зможу жити з цим…"

_deevil.__: "Мама, дівчина".

_dvgl_: "Мені стало цікаво, тому запитаю свого хлопця зараз [смайлик]".

Bohom Dannyi: "Про маму".

User2418162362434: "Мама, Брат".

Артем Пастушенко: "Про найдорожче і найближче, що у мене є [смайлик]".

Weller: "Про неї [@love_daddy$]".

ilona.makara: "Запитала, сказав про мене".

Андрюха — Скотч: "Звичайно, про маму та батька, сестру і брата. Слідкую за тим, що пишу їм, бо це може бути останнє повідомлення".

Одна із коментаторок підсумувала свої враження від прочитаного. За її словами, коментарі настольки зворушливі, що доводять до сліз.

Сам Олександр знімав зворушливий ТikTok для молодшого брата. Також він відповів "Розумію" на коментар військового, який сказав, що думає про маму.

До речі, у соцмережах чоловік розповідає про себе як про перекладача і протестанта. До потрапляння на службу він знімав багато відео про спортзал і аніме.

Нагадаємо, що на думку військового психолога, ЗСУ воюють під Бахмутом із низькорослими, нещасними та хворими людьми, які наповнюють російську армію.

Побачити обстановку у місті-фортеці Бахмут ви можете, переглянувши репортаж фотокореспондента "Телеграфа" Євгена Завгороднього.