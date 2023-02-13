Зовсім юний захисник: у бою з окупантами загинув 19-річний студент (фото)

Герой свідомо став щитом між смертю та життям

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя найкращих її синів та доньок. Однією з таких непоправних втрат для нашої країни стала загибель молодого патріота і захисника Андрія Гриба.

Як пише "Главред", 19-річний уродженець села Горбаків, що на Рівненщині, загинув у бою, захищаючи Україну від окупантів, 8 лютого 2023 року. Останній бій студента Мирогощанського аграрного професійного кодеджу відбувся біля села Гряниківка у Харківській області.

"Студентська родина коледжу — у жалобі. Захищаючи нас, рідну землю, загинув друг, одногрупник, син, чийсь коханий Андрій Гриб. Хлопець свідомо став щитом між смертю та життям", — пишуть на сторінці коледжу, де навчався Андрій.

Раніше ми писали про те, що дорогою з фронту додому у ДТП загинув український захисник Віталій Каневський. У воїна залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Також ми повідомляли про те, що у боях з окупантами загинув цирковий артист Микита Трубецької. У загиблого героя залишилася дружина та троє дітей, двом з яких ще не виповнилося 18 років.