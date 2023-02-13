Привід для оптимізму? Генсек НАТО зробив заяву щодо авіації для України

НАТО обговорить питання передачі Україні бойової авіації на зустрічі 15-16 лютого

Країни НАТО готові розглянути питання передачі Україні бойових літаків. Але передусім союзники мають сконцентруватися на ремонті техніки, яка вже надійшла на озброєння Сил оборони.

Про це заявив глава НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції 13 лютого. За його словами, члени Альянсу спільно розглядатимуть кожен пакет військової допомоги залежно від нагальних потреб ЗСУ на фронті.

Глава НАТО наголосив, що зараз набагато важливіше зосередити свою увагу на ремонті тієї військової техніки, яка вже є в Україні. Також він зазначив, що перед передачею Україні винищувачів країни НАТО мають ретельно обговорити це питання.

"Важливо бути сфокусованими на тому озброєнні, яке ми вже поставили Україні. Потрібно його ремонтувати, потрібні запчастини, логістика. Щодня нам доводиться передавати дуже багато вантажів. Ми обговоримо підтримку України та збільшення цієї підтримки", — сказав Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, відповідаючи на запитання, чи він підтримує ідею передачі Києву бойових літаків.

Крім того, він упевнений, що передавати Україні потрібно те озброєння, яке має серйозну потребу на фронті. Наразі ЗСУ потребують різної бронетехніки, тому основна увага приділятиметься постачанням подібної допомоги. Як повідомляє Reuters, НАТО також має намір збільшити обсяги виробництва та запасів боєприпасів, щоб підтримувати Україну "стільки, скільки це знадобиться".

Питання про передачу Україні бойових літаків міністри оборони країн НАТО можуть обговорити на зустрічі 15-16 лютого. Генсек підкреслив, що Альянс, як і раніше, не має наміру втручатися у війну між росією та Україною, але союзники можуть передати бойові літаки для самозахисту українців. Також Столтенберг зазначив, що союзникам "важливо проводити обговорення про те, які нові види озброєння можна передати".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Італії не вважають передачу винищувачів Україні ескалацією війни. Уряд країни готовий розглянути питання про передачу бойової авіації.