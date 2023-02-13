Ситуація загостриться на Донбасі і не лише: військовий прогнозує обстріл ще двох областей

Активізація противника може статися вже цього тижня

Ситуація на деяких напрямках лінії фронту загострилася. У районах Куп’янська, Сватове, Вугледару, Бахмута, Мар’їнки, Авдіївки значно збільшилася кількість ударів та бойових зіткнень. У той же час активність противника напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн" може ще більше зрости.

Таку думку висловив екс-спікер Генштабу ЗСУ, полковник Влад Волошин в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, активізація противника відбудеться вже цього тижня, а під ударами, прогнозує експерт, виявляться населені пункти не тільки на прифронтовій території (Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Харківська області), а й розташовані поблизу українсько-російського кордону (особливо стосується Сумської та Харківської областей).

"Ймовірні також нові ракетні удари, атаки безпілотниками по тилових містах та об’єктах енергетичної інфраструктури, на кшталт того, що ми пережили 10 лютого.", — вважає Волошин.

Більше заяв Влада Волошина читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Атакуватимуть": військовий експерт про плани росіян та очікування України від нового "Рамштайну".

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