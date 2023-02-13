KJF-2023. "В нас є те, про що не можу казати публічно" - Резніков про власні ракети, переговори з Ізраїлем та новий наступ росії

Олексій Резніков відповів "Телеграфу" на низку питань, що стосуються поточної обстановки на фронті, підтримки з боку західних партнерів і не тільки

15-16 лютого у Вашингтоні, столиці найпотужнішого союзника України у війні з росією, відбудеться Kyiv Jewish Forum 2023. Цього разу він буде присвячений річниці повномасштабного вторгнення рф. Серед спікерів форуму будуть президент України Володимир Зеленський, прем’єр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, екс-очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон та багато інших За перебігом дискусій на полях KJF традиційно можна буде слідкувати на сайті форуму.

У рамках підготовки до форуму Олексій Резніков ексклюзивно для "Телеграфа" відповів на низку питань, що стосуються поточної обстановки на фронті, підтримки з боку західних партнерів, а також налагодження власного виробництва озброєнь.

- Коротко обговоримо військову обстановку….

- Обстановка залишається складною. Проте – контрольованою.

Стратегічна ціль Кремля незмінна – захопити Київ і всю Україну. Проте в них немає ресурсів. Тому їхня тактична ціль – захопити Луганську та Донецьку області повністю і вимагати переговорів.

Лінія фронту з ворогом – близько 2500 км. Активні бойові дії зараз тривають на сході та півдні України.

При цьому ворог здійснює обстріли мирних населених пунктів, цивільної інфраструктури у Сумській, Чернігівській, Харківській областях. Під постійними ракетними та артилерійськими атаками Харків і Херсон, там гинуть цивільні громадяни. Раз на кілька тижнів росіяни здійснюють спробу нанести масований удар ракетами та дронами.

Зараз росіяни збільшують тиск по лінії від півночі Луганщини до Вугледару на Донеччині. Величезні ресурси сконцентровані проти наших оборонців у районі Бахмуту. Тривають важкі бої. Ворог несе величезні втрати. Наші воїни героїчно і майстерно тримають оборону. На жаль, у нас також є втрати.

Тому Силам оборони України, усім нашим захисникам і захисницям, потрібна максимальна підтримка.

Водночас я закликаю не вірити у вкиди. Орієнтуйтесь на офіційні повідомлення нашої розвідки та Генштабу.

- У якому стані перебуває прогнозований російський наступ?

- У найближчі місяці ми очікуємо наростання тиску з боку росії. Мобілізація в РФ не припинялася і триває приховано. Ми очікуємо, що буде публічно оголошено нову хвилю. Бо без цього Кремль не буде здатен замістити втрати і влаштувати чергову навалу.

Усі відповідні структури сил оборони України готові до відсічі.

- Розкажіть про стан військово-промислового комплексу України, яким Ви опікувалися…? Україна виробляє власні ракети, танки та іншу зброю?

- Моя позиція як міністра полягає в тому, що Україна повинна максимально спиратися на свій ВПК. Тим більше, що ми виробляємо надзвичайно ефективну зброю. ПТРК "Стугна", ракети "Нептун" — це вже світові бренди. Ми маємо ще низку таких, проте я поки що не можу казати про них публічно.

Це стосується не тільки "заліза", но і софту. В Україні надзвичайно сильний інтелектуальний потенціал.

Водночас наша оборонна індустрія зазнала суттєвих руйнувань. Скажімо, виробництво танків було прив’язано до підприємств на сході – у Харкові, Маріуполі. Тому зараз ми не в змозі забезпечити свою армію танками. І просимо про міжнародну підтримку.

Частину виробництв ми перевезли і розгорнули у безпечних місяцях. Зокрема, українську САУ 155-мм калібру "Богдана". Так само ми налагодили виробництво бронежилетів, і можемо тепер забезпечувати свою армію самостійно.

На рівні Уряду ми затвердили ракетну програму та програму розвитку ППО/ПРО. Я не можу казати про деталі, але йдеться про розвиток українського ВПК у контексті нових викликів.

Чим більш самодостатньою буде Україна – тим більш надійною опорою вона буде в безпековій конструкції всієї Європи.

Зараз я закликаю іноземних партнерів не просто надавати допомогу, а інвестувати в українське виробництво.

Сьогодні як міністр я роблю все, щоб виробництво зброї було демонополізовано, а процеси постановки на експлуатацію в армію максимально спрощені. Ми працюємо і з державними компаніями, і з приватними.

- Поділиться Вашою думкою щодо міжнародної підтримки в найближчі місяці?

- Хочу сказати, що ми вдячні партнерам за підтримку. Без неї нам би було набагато важче. Було би більше жертв з нашого боку.

Критично важливим є ухвалення політичних рішень щодо літаків, реалізація рішень щодо дальнобійної зброї. Нам потрібно зміцнювати ППО, нам потрібно більше артилерії та бронетехніки.

Заяви партнерів свідчать, що вони готові підтримувати Україну на довгій дистанції. У цьому контексті нам важливо, щоб рішення ухвалювалися швидко, а зброя і боєприпаси надавалися у достатній кількості.

Ми сподіваємося на зміну позиції кількох держав.

Наприклад, Швейцарії, яка зараз забороняє постачання боєприпасів для німецьких систем "Гепард".

Позиція Ізраїлю нам взагалі незрозуміла. Ми перебуваємо в діалозі. Але це не той рівень залучення Тель-Авіву, який можна назвати адекватним ситуації, коли дві тиранії — росія та Іран – нарощують військово-технічну співпрацю.

- Чого ще Ви очікуєте від американців? Як від фізичних осіб, так і від громадських організацій та уряду?

- Я хочу щоб американці розуміли – українці надзвичайно цінують підтримку США. І ми робимо усе можливе, що забезпечити контроль та прозорість використання допомоги на усіх рівнях та етапах. Ми повністю відкрити, тісно взаємодіємо і з Пентагоном, і з посольством у Києві.

Наші воїни хоробро б’ються майже рік. Хоча нам відводили 3 дні. Ми на своїй землі і ми переможемо. Іншого варіанту не існує.

І я хочу підкреслити, що наша війна – це війна за свободу, за цінності, які у нас є спільними. Ми не хочемо, щоб світовий порядок визначала тиранія. Якщо напад Кремля на Україну виявиться успішним, це підштовхне усі авторитарні режими до спроб досягнути якихось своїх цілей силою.

Або вільний світ зупинить росію в Україні. Або доведеться витратити набагато більше ресурсів, покласти більше життів, щоб гасити пожежі по усьому світу.

Тому наша спільна мета – швидше перемогти.

Для цього нам потрібна зброя, боєприпаси, ремонт, виробництво, тренування військ. Швидко і більше.

Ми обов’язково переможемо.