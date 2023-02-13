Карпатська зірка та герой мемів: на фронті загинув найвідоміший вівчар України (відео)

Бойовий шлях для воїна розпочався лише два місяці тому

Війна в Україні продовжує забирати життя наших громадян. Однією з таких гірких втрат стала загибель Михайла Кознюка, котрий став справжньою зіркою інтернету після того, як дав коментар українському репортеру, під час якого натхненно розповідав про свою роботу на місцевому діалекті.

Чоловік вирушив на фронт захищати Україну, але його життя обірвалося 12 лютого. Про це повідомили у Верховинській селищній раді.

Герой служив головним сержантом 2 гірничо-штурмової роти.

"Михайло Кознюк відстоював свободу власної держави і, на жаль, 12 лютого 2023 року внаслідок поранень, спричинених ворожим артилерійським обстрілом на Донецькому напрямку, віддав своє життя за наше майбутнє, за кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

Бойовий шлях для воїна розпочався лише два місяці тому.

"Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар", — пише капелан 8-го окремого гірничо-штурмового батальйону Іоан Турчинський.

Нагадаємо, свою популярність Кознюк набув після інтерв’ю, яке відбулося ще 7 років тому. Увагу користувачів привернула своєрідна говірка хлопця. З того часу відео з ним набрало вже майже 2 мільйони переглядів, а у Михайла з’явилося багато шанувальників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув герой знаменитого відео "Ярик, бачок потік".

Також ми повідомляли про те, що у бою з окупантами загинув екс-гравець збірної України.