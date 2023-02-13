Резніков розповів, без чого росія не зможе розпочати новий великий наступ

Росіянам не вистачає нинішніх ресурсів живої сили для захоплення нових територій

Під час свого повторного наступу росія використатиме все можливе озброєння, щоб пробити українську оборону. Найближчими місяцями очікується посилений тиск з боку окупантів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Міноборони України Олексій Резніков. За його словами, окупанти готуються оголосити нову хвилю мобілізації.

Незважаючи на те, що мобілізація в росії триває потай, уряд країни-агресора має намір офіційно оголосити про нову хвилю. Це потрібно для того, щоб посилити розбиті в Україні підрозділи перед масштабним повторним наступом. Прихована мобілізація не дозволяє Кремлю призвати на фронт ту кількість свіжого "гарматного м’яса", яка потрібна для прориву української оборони.

Очікується, що найближчі місяці будуть найгарячішими на фронті, але всі структури готові до цього.

"У найближчі місяці ми очікуємо наростання тиску з боку росії. Мобілізація в рф не припинялася і триває приховано. Ми очікуємо, що буде публічно оголошено нову хвилю. Бо без цього Кремль не буде здатен замістити втрати і влаштувати чергову навалу. Усі відповідні структури сил оборони України готові до відсічі", — розповів Олексій Резніков.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни не можуть захопити Вугледар. Бої за місто виснажують війська окупантів та змушують взяти паузу на цьому напрямі.