Любов повертає із пекла: українські захисники зворушливо привітали із Днем закоханих (відео)

Навіть у часи війни українці знаходять хвилинку, аби привітати одне одного зі святом

У вівторок, 14 лютого, Україна традиційно святкує День усіх закоханих. Попри військовий стан і війну, яка не вщухає у нашій країні, наші співгромадяни сподіваються на можливість якщо не провести свято зі своїми половинками, то бодай їх привітати. Навіть якщо хтось із пари нині знаходиться на фронті. Наприклад, спецпризначенці Вінничини записали зворушливе відеовітання для своїх і не тільки обраниць, нагадавши, за що саме виступили проти ворога.

Роликом поділилися у пресслужбі МВС України. У зйомках взяли участь кілька військовослужбовців, які наразі знаходяться далеко від своїх родин, але не відмовилися висловити власні почуття на камеру.

"Кожен оборонець є чимось коханим, він когось кохає. Завдячуючи коханню, вони повертаються із самого пекла", — йдеться у відозверненні.

Також було зазначено, що навіть у подібний непростий час військові все одно думають про найрідніших і найкоханіших, а також шукають можливості здивувати та порадувати їх. Обіцянки перемогти, повернутися додому живими та подяка за щирість кохання і підтримку — ось із чого складається це вітання. Воно може бути не надто літературним, але точно є чесним і щемним.

"14 лютого — це свято кохання. Поруч із вами це свято для нас кожного дня", — резюмували спецпризначенці.

Не дивно, що українці вже почали реагувати на побачене теж досить емоційно, у відповідь вітаючи військових.

Нагадаємо, що саме 14 лютого українська волонтерка Дана Ярова оголосила спеціальний благодійний збір-лотерею, призом у якому є валентинки із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. "Телеграф" детально пояснював умови участі у подібному заході.

Також ми підготували для вас підбірку незвичних вітань — вони написані не людиною, а штучним інтелектом, хоча і виглядають неймовірно милими.