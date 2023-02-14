Стартував дев'ятий "Рамштайн": ЗМІ дізналися, чи має Україна шанс отримати винищувачі

Участь у засіданні візьмуть понад 50 країн світу

У Брюсселі сьогодні, 14 лютого, розпочинається засідання у рамках "Рамштайну", де обговорюватиметься нова військова допомога нашій країні. Україна чекає від цієї зустрічі суттєвого просування у питанні з постачанням необхідних їй винищувачів F-16.

На засідання прибув міністр оборони України Олексій Рєзніков і вже зустрівся із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це сьогодні вранці на своїй сторінці у Twitter повідомив Остін.

"Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG (Контактної групи з оборони України) об’єдналися з вами у цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", — зазначив він і додав до посади відео зустрічі з Резніковим.

Водночас британська газета Financial Times, посилаючись на власні джерела у Вашингтоні, повідомляє, що в США допускають передачу Україні винищувачів F-16. Це питання також порушуватиметься під час сьогоднішнього засідання міністрів оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн".

Зазначається, що Київ розглядає постачання винищувачів від союзників як довгострокову мету. Головний акцент зараз робиться на поставках боєприпасів для наших військових. Генсек НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою підтвердив, що питання передачі F-16 обговорюється.

"Питання про винищувачів не найтерміновіше, але воно обговорюється. Зараз проходять консультації між країнами НАТО щодо типів підтримки України й ми продовжуватимемо ці обговорення. Наша допомога Україні змінюється і змінюватиметься в міру конфлікту", — сказав Столтенберг.

Зазначимо, напередодні "Рамштайну" Олексій Резніков озвучував головні питання, які обговорюватимуться сьогодні під час зустрічі міністрів оборони. Серед них:

розвиток "танкової коаліції";

формування запасу міцності з боєприпасів;

тренінгові програми для українських військових;

захист українського неба, зокрема – через залучення авіаційної платформи;

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового Шенгену".

Нагадаємо, раніше ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин розповів "Телеграфу" про те, які є очікування від "Рамштайну" і що в подальших планах росіян.