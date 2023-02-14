"Обійматиму безкінечно, а на ранок любитиму знов": військові зворушили особливим відео до Дня закоханих

У якості закадрового тексту у вітання використали вірш відомого воїна-поета Павла Вишебаби

Повномасштабна війна не має стати не заваді коханню, якщо воно міцне і справжнє. Вочевидь, саме таку думку намагаються донести у День Святого Валентина українські військові, вітаючи закоханих, навіть перебуваючи на передовій. Чергове відео, створене за участі бійців ЗСУ, не може залишити байдужим жодного, хто колись був чи й досі є закоханим.

Не тільки наявність військових у кадрі стала запорукою створення чудової відеолистівки, інформує "Телеграф". Загального ефекту було досягнуто завдяки використанню вірша відомого нині поета і військового Павла Вишебаби. Його поезія "Кохатися", яка нещодавно була покладена на музику, чудово доповнила загальне вітання.

"Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будем кохатись, щоби змити із себе війну!.." — ці рядки відомі багатьом українцям, і саме з них починається вітання від військовослужбовців.

У відео є багато моментів, які натякають на бажання скорої зустрічі, втому від розлуки і, звичайно ж, обіцянка обов'язкової Перемоги. Зустрічі коханих із військовими, нерідко пораненими після участі у боях, змушують серце битися частіше, а очі — ставати вологішими.

Це не єдине вітання із Днем закоханих, яке цьогоріч створили наші ЗСУ. Зокрема, спецпризначенці Вінничини відзняли власне звернення до українців, у якому намагалися донести важливість щирих почуттів.