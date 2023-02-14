New York Times про нову фазу війни в Україні: "путін сподівається на покращення. На це є підстави"

путін має намір чекати, доки Захід втомиться постачати зброю Україні

Повномасштабна війна в Україні з наближенням річниці дати її початку переходить у нову фазу. Російські окупанти мають певну стратегію ведення бойових дій на найближчий час, натомість Україна має пріоритетні цілі та певні завдання.

Останніми днями росія активізувала ракетні удари по українських містах. Її метою наразі є захоплення Донбасу шляхом придушення українських сил своїми військами. Україну своєю чергою турбує нерівність сил. Про це пише американська щоденна газета The New York Times.

Журналісти наголошують, що зараз є всі ознаки того, що найближчими тижнями або місяцями з боку України та з боку окупантів можна очікувати нових дій. Також ЗМІ озвучили стратегію росії та нашої країни в цій війні.

Стратегія росії

Попри те, що росія майже за рік війни, за даними США, втратила близько 200 тисяч своїх військових, путін має підстави вважати, що цього року становище росії може покращитися.

Він спирається на дві динаміки. По-перше, росія — набагато більша країна, з набагато більшими ресурсами, аніж Україна. По-друге, результат війни важливіший для України та росії, аніж для закордонних союзників України. Цей розрив може зрештою призвести до того, що союзники України знизять постачання найважливішої зброї та техніки.

Стратегія путіна полягає в тому, щоб перечекати Захід, а потім знову натиснути, щоб захопити таку кількість землі, щоб уряд України погодився припинити війну на умовах диктатора.

Цього тижня росія знову намагатиметься здобути нову перемогу шляхом захоплення Бахмута. Журналісти зазначають, що російські загарбники спробують оточити Донбас, повністю відрізавши його від України.

Офіційні особи США водночас скептично ставляться до того, що більш масштабна кампанія росії із захоплення східної частини України призведе до успіху. Російські військові, покликані останніми місяцями, переважно недосвідчені й до того ж рф вже витратила більшість своїх боєприпасів.

Стратегія України

Багато аналітиків вважають, що найбільш вірогідним сценарієм до кінця 2023 залишається тупикова ситуація. Однак адміністрація Байдена, як і українські лідери, вважають імовірним і найкращий результат. Майбутні поставки нової військової техніки, такої як танки, є ознакою цього оптимізму.

Танки можуть допомогти Україні в досягненні її найбільшої середньострокової мети: розрив так званого сухопутного мосту, який росія встановила між захопленою нею територією на сході, в тому числі на Донбасі, і на півдні, на Кримському півострові.

Однією з початкових цілей України може бути повернення Запорізької АЕС. Це було б найбільшим досягненням контрнаступу на сьогодні.

Щоб підготуватися до наступу, Україна відвела частину військ з лінії фронту і відправила їх до Німеччини, Великої Британії та Польщі. Там вони проходять навчання у нових підрозділах і вчаться користуватися танками, артилерійськими гарматами та іншим обладнанням, нещодавно поставленим Заходом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український полковник запасу, військовий експерт Роман Світан вважає, що ВСУ вже найближчим часом можуть переламати хід війни.