Разом стали на захист України, разом загинули: на фронті одночасно обірвалося життя двох героїв (фото)

Герої загинули на Херсонщині

Війна в Україні продовжує забирати життя наших громадян, які стали на захист Батьківщини. Ще однією непоправною втратою для нашої країни стала загибель одразу двох її синів. Герої пліч-о-пліч стали в бій проти окупантів, пройшли випробування на фронті, разом і загинули.

Про це повідомляється на сайті Калинівської міської ради.

Уродженці Вінницької області — житель Павлівки Віталій Очков і житель Прилуцького Роман Устій віддали своє життя за Україну. Їхній останній день на фронті стався 11 лютого. Вірні побратими, які разом пройшли випробування ООС і разом стали на захист України від російських окупантів, загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Херсонщині.

"Пліч-о-пліч побратими захищали рідну землю й загинули смертю Героїв. Калинівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним загиблих Героїв. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо ваш сум та горе. Вічна та світла пам'ять загиблим, які віддали своє життя за Україну", — йдеться в повідомленні.

Віталій Очков та Роман Устій

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у бою з окупантами загинув 19-річний студент Андрій Гриб.

Також ми повідомляли, що Одещина попрощалася з учителем, який став на захист України.