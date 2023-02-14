Росіяни прицільно вдарили ракетою: з’явилося відео загибелі волонтера із США у Бахмуті

Російська ракета прицільно потрапила до білого фургона, що стояв на узбіччі

У мережі опублікували відео моменту загибелі волонтера із США Піта Ріда під Бахмутом. Російська ракета влучила по групі волонтерів у той момент, коли вони надавали допомогу цивільній особі.

Відео влучення ракети опублікувало видання The New York Times. На кадрах, які зафільмував естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен видно, що російський снаряд влучив у білий фургон не випадково.

Про загибель відомого американського волонтера стало відомо 4 лютого. З 2012 року він почав займатися гуманітарною допомогою, а у 2015 році очолив медичні бригади, які врятували не одну тисячу життів під час конфліктів у Ємені, Іраку, Сирії та інших країнах. В Україну він зі своєю гуманітарною місією приїхав на початку січня 2023 року.

Загинув Піт Рід під час обстрілу Бахмута російськими окупантами. Його білий фургон зупинився на узбіччі, щоб допомогти іншій групі евакуації, яка постраждала під час обстрілу. На опублікованому відео чітко простежується політ ракети. Вона летіла низько і паралельно до землі, після чого влучила прямо в білий цивільний фургон, вбивши одного волонтера. Ще кілька людей постраждали від вибуху.

"Добровольці, які прибули на місце, спочатку пояснили удар невиборчим російським обстрілом. Але покадровий аналіз відео показує, що беззбройний пан Рід загинув в результаті прицільного удару керованої ракетою, майже напевно випущеної російськими військами", — пише NYT.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що волонтери із Великобританії зникли під Соледаром. Пізніше російські окупанти заявили, що одного з них — Крістофера Перрі, було вбито.