Поки не НАТО, але все одно цікаво: вимальовується конфігурація післявоєнних гарантій безпеки Україні

Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар розповів про те, як країни-союзники планують укріплювати відносини з Україною після війни

Європейські виробники зброї сьогодні змагаються за право налагодити виробництво в Україні. Зокрема, британці прагнуть обійти французьких та німецьких конкурентів і зайняти "перше місце в черзі", — це не пригорща хайпу, а цитата з впливового британського The Telegraph.

Зібрав найцікавіше про збройний ажіотаж довкола України.

Британці збираються виготовляти в Україні зброю та військові автомобілі. Керівники низки оборонно-промислових підприємств Великої Британії побували в Києві, аби застовпити перспективу виробництва в країні. The Telegraph твердить, що інші європейські виробники зброї також ведуть перемовини з українською владою.

Тим часом німецька Handelsblatt стверджує, що тамтешній концерн Rheinmetall не лише прагне постачати ЗСУ новітні танки Panther. Керівник компанії вважає, що і завод доцільно будувати на нашій території. Інтерес Rheinmetall зрозумілий: Україна перетворилася на шоу-рум можливостей сучасної зброї, і компанія прагне прорекламувати свій "девайс", що знаходиться на етапі прототипу. "Пантера" ("Panther KF51") офіційно представлена торік і виглядає крутіше "Leopard — 2". У неї краща броня, новіша гармата з автоматом заряджання (а це мінус один член екіпажу), просунута система керування вогнем, комплекс активного захисту та бортові безпілотники.

Чеська компанія VOP CZ 6 лютого уклала договір з "Укроборонпром" про виробництво, ремонт і розробку броньованої техніки. Україна вже налагодила виготовлення деякої американської та ізраїльської зброї: від гвинтівок до ізраїльської електроніки для вітчизняних танків. Також у нас вироблятимуться Bayraktar’и.

Залишилося затягнути в Україну ще виробників HIMARS, ATACMS та F-16:)

"Україна має довгострокову ціль — вступити до НАТО, але на шляху до цього потрібно убезпечити Україну таким чином, щоб запобігти подібним агресіям", — каже колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

Західні партнери вважають, що за нинішніх обставин найкращою гарантією безпеки будуть міцні Збройні Сили України. Створення власного виробництва зброї дозволить ЗСУ унезалежнитися від західного постачання: вироблені в Україні арсенали насамперед скеровуватиметься на потреби ЗСУ.

Валерій Залужний написав, що для перемоги України не достатньо звільнення територій, повинно відбутися таке посилення української армії, щоб Росія більше ніколи не напала на Україну. Створення власних виробничих ліній надсучасної зброї для потужної української армії справді може стати хорошим запобіжником.

Київ вважає найбільшою гарантією безпеки — вступ до НАТО. І це відбудеться, але Північноатлантичний альянс — значною мірою — політична організація, а політики довго "запрягають". Тоді як локальні домовленості з нашими найближчими партнерами щодо зміцнення воєнного арсеналу України можуть дати значно швидший і ефективніший результат.