Розгром росіян під Вугледаром: Жданов пояснив, як ЗСУ переграли ворога

Ворог загнав себе у пастку, де на нього вже чекала українська артилерія

Російські морпіхи з елітної 155-ї бригади, яку ЗСУ розбили під Вугледаром, та інших підрозділів самі загнали себе в пастку. Мінні поля окупантів, що знаходяться на всій захопленій території, зіграли на руку українській армії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий експерт полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, незважаючи на помилку росіян, перемогу ЗСУ назвати випадково не можна.

Жданов розповів, що морпіхи рф висунулися на позиції, щоб атакувати українські редути. Але через те, що на захоплених територіях все заміновано, вони обрали єдину дорогу, яка пролягала між мінними полями. Таким чином, російські піхотинці самі загнали себе в пастку, де їх накрила українська артилерія.

Але випадковою цю перемогу назвати не можна. Поразка росіян під Вугледаром стала можливою завдяки ретельній роботі розвідки та артилерії.

"Таким чином скажу, що це не була випадкова перемога. Справа в тому, щоб росіян там упіймати, потрібно було ретельно попрацювати нашій розвідці, а потім чудово спрацювати артилерії ЗСУ. Тож думаю, це була перемога, яка дісталася не випадково", — підкреслив Олег Жданов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Вугледаром зменшиться напруження та інтенсивність боїв. Все через те, що російські солдати втратили свою боєздатність і їм потрібен час для відновлення ресурсів.