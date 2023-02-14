У США вигадали, де ще взяти зброю для України — ЗМІ

Україна отримає майже 2 млн набоїв до стрілецької зброї

Україна може отримати несподівану військову допомогу від Ірану – США передадуть конфісковані у контрабандистів автомати та боєприпаси. Зброя була вилучена за останні кілька місяців американськими спецслужбами біля узбережжя Ємену.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Автомати, вибухівка, боєкомплекти та друга контрабанда були призначені для бойовиків у Ємені.

Американські військові за кілька місяців конфіскували у контрабандистів тисячі одиниць зброї та понад мільйон набоїв. Контрабандистів, які намагалися провезти зброю до Ємену, підозрюють у роботі на Іран. В Україну планують відправити більше 5 тисяч автоматів, 1,6 млн. патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7 тисяч неконтактних підривників.

Генсек НАТО раніше заявляв, що Україна споживає багато боєприпасів із запасів країн-союзників. А передача конфіскованих у бойовиків боєприпасів може стати новим джерелом вогневої могутності не лише для Америки, а й інших країн.

"Поточні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це створює навантаження на оборонну промисловість", - заявляв Столтенберг.

Адміністрація Байдена ще має знайти юридичне виправдання вилучення зброї з одного конфлікту і передачі її в інший. Відповідно до ембарго ООН, конфісковану зброю необхідно знищувати чи залишати у своїй країні для зберігання. Наразі юристи Адміністрації президента США докладно розглядають питання про те, чи створює резолюція якийсь простір для маневру щодо передачі зброї Україні.

"Це заклик взяти зброю, призначену для озброєння іранських маріонеток, і використовувати її для досягнення наших пріоритетів в Україні, де Іран постачає зброю росії", — сказав один з офіційних представників США.

Об’єми перехопленої зброї з Ірану. Фото з відкритих джерел

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща оголосила терміни постачання танків Leopard 2 в Україну. Військова допомога надійде вже наступного місяця.