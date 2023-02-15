"Доводиться стримувати запал": у Польщі показали, як ЗСУ тренуються на танках Leopard 2 (фото, відео)

Польські та канадські інструктори дивуються бажанню наших військових якнайшвидше опанувати техніку

У Польщі, на території одного із найбільших полігонів Європи, відбувається підготовка українських військових з керування танками Leopard 2. Цю техніку вже у березні обіцяють доставити в Україну, де вона допоможе якісніше реагувати на ворожі виклики. А поки ж 21 екіпаж українських танкістів сумлінно проходить теоретичну і практичну підготовку, яку на власні очі перевірив президент Польщі Анджей Дуда.

Детальніше про навчання наших військових розповіли журналісти ICTV та "Крим Реалії". Відомо, що спеціально для українців курс підготовки зменшили із двох місяців до п'яти тижнів. Військових навчають не лише управляти важкою технікою, а й лагодити її за потреби.

У польському тренувальному центрі знаходиться понад 15 "Леопардів". Перш ніж спробувати свої вміння безпосередньо на полігоні, українці проходять теоретичну підготовку, після чого відпрацьовують вивчене на тренажерах-симуляторах. 105 бійців (саме стільки людей складає 21 танковий екіпаж) готуються до того, аби застосувати західні танки на полі бою.

Знайомство із технікою

За словами майора ЗСУ Вадима Ходака, у всіх солдатів, якими він командує, є безпосередній військовий досвід. Більшість бійців були на Донбасі, знають, як працювати із танком, тож вивчити новий механізм їм не так і важко. Цікаво, що самих танкістів не знайомлять із журналістами — це робити заборонено. Однак інструктори — це канадські фахівці та представники 10-ї бронетанкової бригади польської армії — зазначають, що запал у українців величезний, інколи їх навіть доводиться стримувати. При цьому західні колеги ставляться до такого бажання знань із розумінням: бо на війні важлива кожна хвилина.

Танки вже на полігоні

Вирішив перевірити, як справляються ЗСУ, і польський лідер Анджей Дуда. Він поспостерігав за безпосередніми навчаннями на полігоні, а також поспілкувався із українськими військовими за столом під час перерви на обід. Він висловив їм щиру вдячність за те, що вони роблять не лише для Батьківщини, а й іншого цивілізованого світу.

Анджей Дуда поспілкувався із українськими військовими

"Українці захищають не тільки себе, а й усіх нас від зародження російського імперіалізму. А ми в Польщі добре знаємо, що це за явище, і не хочемо більше бачити його так близько", — зазначив він під час виступу.

А ось і спілкування за спільним частуванням

Нагадаємо, що передачу танків Leopard 2 Україні вже офіційно підтвердили вісім країн світу. Їхній повний перелік напередодні початку дев'ятого "Рамштайну" озвучив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Також "Телеграф" розповідав, чи справді "Леопарди" здатні наблизити капітуляцію путінського режиму.