У Байдена пояснили, від якої думки має відмовитися путін

У Штатах вважають, що визнання путінської анексії відкриє скриньку Пандори у всьому світі для агресорів

Світ не повинен визнавати анексію президентом росії володимиром путіним частини територій України. Якщо на це закриють очі, то в майбутньому це відкриє шлях для всіх агресорів у світі. Вони, своєю чергою, намагатимуться зробити також, бувши впевненими, що жодного покарання за це не отримають.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв’ю газеті NPR.

"Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою та утримувати", то це відкриє скриньку Пандори у всьому світі для агресорів, які скажуть: "Ну що ж, ми зробимо те саме і нам це зійде з рук", — зазначив Блінкен.

Він також додав, що зараз він не бачить ознак того, що війна, розв’язана росією в Україні, наближається до завершення.

"Щоб досягти міцного миру, президент росії володимир путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна нібито є його власною країною", — додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у росії почали продавати карти, на яких є українські області, частина з них окупована країною-агресором.