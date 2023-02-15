Загинув, рятуючи поранених: російська ракета влучила в авто молодого санітара-прикордонника

У воїна залишилася дружина та дочка

Кровопролитна війна, розв’язана російськими окупантами, продовжує забирати життя наших хоробрих героїв. Стало відомо про смерть старшого водія-санітара медичного пункту, сержанта Володимира Тараненка.

Воїн загинув під час обстрілу лікувального закладу російськими окупаційними військами із ЗРК С-300 на Донеччині. Про це сьогодні, 15 лютого, повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

Володимир Тараненко народився 28 липня 1991 року у місті Лисичанськ Луганської області. 2013 року закінчив Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля й отримав кваліфікацію програміста.

З 2019 року чоловік став на захист Батьківщини. 2022 року був нагороджений медаллю "За врятоване життя" за особисту мужність, вмілі та рішучі дії під час евакуації поранених побратимів.

Того трагічного дня Тараненко проводив евакуаційні заходи. Ворожа ракета влучила в санітарний автомобіль військового.

Зазначається, що в українського Героя залишилася дружина та дочка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президента Володимира Зеленського просять нагородити званням Героя України загиблого воїна Василя Кордюка.