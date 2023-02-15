Перемога України стримає інші авторитарні режими у майбутньому – Ложкін на відкритті KJF-2023 у Вашингтоні

Після неминучої перемоги на Україну чекає складний процес відновлення та народження нової держави, упевнений Борис Ложкін.

Перемога України у війні з Росією визначить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу. З такою тезою виступив ініціатор Kyiv Jewish Forum, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін під час відкриття KJF у Вашингтоні.

"Перемога України означатиме перемогу міжнародного порядку, який ґрунтується на демократії, правах людини та верховенстві права. Зусилля коаліції друзів України мають забезпечити покарання росії за цей акт агресії, а також за численні воєнні злочини та злочини проти людства, які були скоєні на нашій землі. Це єдиний результат, який стримає інші авторитарні режими від ведення агресивних воєн у майбутньому", — заявив Ложкін.

За його словами, цей рік для України можна назвати роком єднання. Боротьба з агресором об’єднала всіх громадян країни, зокрема, етнічних українців, росіян, поляків, татар, греків та євреїв, в єдину політичну націю. Війна також об’єднала друзів України по всьому світу.

Після неминучої перемоги на нас чекає складний процес відновлення і народження нової держави, упевнений президент ЄКУ.

"За підтримки своїх друзів Україна може побудувати в Європі модель держави, подібну до ізраїльської. Вона стане країною з розвиненою економікою, інноваційними технологіями, потужним оборонним сектором і суспільством, яке понад усе цінує людське життя", — наголосив ініціатор Kyiv Jewish Forum.

Нагадаємо, KJF щорічно збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів. Уперше KJF відбувся у 2019 році у Києві, де зібрав понад 500 учасників зі всього світу. У наступні роки форум перейшов в онлайн-режим, його аудиторія станом на 2021 рік досягла майже 1 млн осіб.

Цього року KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.