Повторний наступ росії на Харківщину: експерт прогнозує важкі бої, але атаки рф проваляться

Роман Світан розповів "Телеграфу", що значне загострення на Харківському напрямку очікується в кінці лютого

Окупанти в рамках підготовки повторного масованого наступу дійсно поступово підтягують резерви на Харківському напрямку, щоб наступати на Куп'янськ. Зараз російські війська проводять розвідку боєм на деяких ділянках в тому районі, але ескалація на Харківщині може розпочатися в кінці лютому.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Однозначно буде удар по Харківській області. Він вже розпочався, і йде буквально декілька тижнів тиск з боку російських військ. В основному, — це Куп'янський регіон. Вони намагатимуться видавити нас з Куп'янська, з лівого берега Оскільського водосховища на Харьковському напрямку. Туди зараз якраз підтягується в район Валуйок декілька десятків тисяч військових рф, як раз для виконання цієї задачі, а також підтягується авіація. Тобто, думаю, через тиждень-два вони збільшать тиск до максимального", — каже експерт.

За його словами, пік наступу рф на Харківському напрямку прийдеться на третю декаду лютого, а зараз цей тиск вже розпочався: "йде розвідка боєм в районі Куп'янська, Куземівки, тобто вони вже поступово тиснуть".

"Ми ж однозначно будемо виконувати певні оборонні заходи. Зараз там проводяться деякі інженерно-технічні роботи, мінування танконебезпечних напрямків. Розуміючи проблему, яка буде найближчим часом, наші війська природно проводять контрзаходи. Підтягується система протиповітряної оборони, оскільки буде задіюватися авіація ворога у цій масованій атаці. Тому готуємося, знаємо, бачимо їх переміщення. Думаю, утримаємо той напрямок. Там в принципі, режим оборони доволі такий стійкий. Якщо ж виникне занадто велика проблема, ми підемо за Оскільське водосховище, прикриємося Осколом. Це як раз найоптимальніший варіант у цьому місці. Але в принципі, у нас великої проблеми у тому районі не зможе виникнути. Ми їх чекаємо", — сказав Роман Світан.

Зазначимо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий допускав, що рф спробує повторно наступати на Харків та Куп'янськ.

"Харківська область напоготові, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога. росіянам не вдалося здійснити бліцкриг на харківському напрямку в лютому 2022 року, вони змогли просунутися, але навіть тоді вони отримали шалений опір, коли люди швидко записувалися в тероборону, підійшли наші підрозділи. А зараз, коли за противником постійно йде спостереження і всі наші частини в постійній бойовій готовності, я не думаю, що у ворога вдасться якісь неочікувані, стрімкі дії", — запевняв представник ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни не можуть захопити Вугледар. Бої за місто виснажують війська окупантів та змушують взяти паузу на цьому напрямі.

Також повідомлялось, що за прогнозами голови Міноборони України Олексія Резнікова, під час свого повторного наступу росія використовуватиме все можливе озброєння, щоб пробити українську оборону.