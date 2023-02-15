В Україні скасували низку виплат військовим: хто не зможе отримати 30 тисяч

Хто з українських військових залишиться без 30 тисяч надбавок

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди для військових. При цьому частини із них скасували виплату 30 тисяч гривень.

Як розповів адвокат приймальні Української Гельсінкської спілки з прав людини Роман Лихачов в інтерв’ю NV, дані виплати залишили тим військовим, які беруть участь у бойових діях, але не перебувають на лінії фронту.

Тобто ці гроші отримати не зможуть:

військовослужбовці, які перебувають на навчанні за кордоном;

курсанти, які проходять навчання в Україні, за винятком тих, хто залучений до виконання бойового завдання або має відповідне розпорядження;

військовослужбовці, які проходять службу не в зоні бойових дій і не мають наказу про бойове завдання;

службовці в IT-військах.

Ліхачов зазначив, що рішення вже набуло чинності, і виплати тепер вважаються по-новому.

Він також наголосив, що ходять чутки про швидке збільшення окладів військовим, проте підтверджень цієї інформації у вільному доступі йому зустріти не вдавалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські військові можуть одержати від 6700 до 13 400 гривень. Призначенням та виплатами займатиметься Пенсійний фонд України.