Окупанти намагаються прорватися на кількох ділянках фронту: карти боїв в Україні

Запеклі бої йдуть відразу на всьому східному фронті, ворог продовжує наступати

росія могла залучити до 97% армії до війни в Україні, а її боєздатність знизилася майже наполовину. росія також втратила близько 50% своїх танків Т-72Б і Т-72Б3М і багато танків Т-80, що змусило російські війська покладатися на старішу техніку. При цьому росія може виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків. На цьому тлі постачання Україні Заходом танків та броньованих машин вчасно знизить здатність росії вести механізовані бойові дії.

Про це пише Інститут вивчення війни у звіті. Ворог продовжує настання на північний захід від Сватового і на лінії Сватове — Кремінна. На Донеччині окупанти продовжують тиснути на всіх напрямках фронту — Бахмут, Авдіївка, захід Донецької області (Вугледар).

Також окупанти просувають теорію про українські позиції на східному березі Дніпра в Херсонській області. За даними Генштабу ЗСУ, відбити атаки ворога вдалося у двох областях та біля більш ніж 15 населених пунктів. Атаки відбито біля Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області, Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки Донецької області.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Окупанти не досягли підтвердженого поступу на півночі Харківської області, де вони кілька днів атакували Гряниківку. По лінії Кремінна — Сватове продовжуються наземні удари. Окупанти намагаються прорватися лінією Майданчик — Діброва, повідомляють аналітики DeepState. Ворог намагається наступати з Кузьміного та Кремінної. Російські сили стягують техніку та особовий склад на Луганщину. ISW повідомляє, що ворог міг досягти тактичних успіхів у лісах біля Діброви, є повідомлення про просування на 2-3 км.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

У районі Бахмута триває настання ворога — атаки відбиті також і на навколишні населені пункти. Є кадри з геолокацією, які підтверджують, що українські війська ще тримають західні околиці Червоної гори. Бої йдуть у Бахмуті, наступ велося північно-східних околицях. Окупанти заявили про перерізання траси на Слов’янськ, аналітики DeepState також згадували це у звіті, проте в ISW сумніваються, що російські сили досягли будь-якої ділянки траси E40, необхідної для перекриття української наземної лінії зв’язку між Бахмутом та Слов’янськом.

У районі Авдіївки також точаться бої. Окупанти просунулися в Новобахмутівку, селище могло бути захоплене. Окупанти також заявляли про зміну тактики у Мар’їнці, нібито штурмують із півночі та півдня, намагаючись вибити українські сили із заходу. Аналітики сумніваються у ефективності тактики, проте ситуація дуже динамічна. У західній частині Донецької області продовжується настання ворога в районі Вугледару та населених пунктів на південний захід від Донецька. Українські сили могли відтіснити ворога з позицій на південь та південний схід від Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти вважають, що українські військові можуть займати позиції на східному лівому березі Дніпра на Херсонщині. Обидві сторони ведуть розвідку та бої у дельті Дніпра, проте підтвердження заяв росіян немає.

Лінія фронту у Херсонській області

Окупанти продовжують обстріл на захід від Гуляйполя. Під вогнем також є Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області.

Лінія фронту у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти чекають на загострення на Харківському напрямку атак росіян до кінця лютого. Бліцкриг ворогові провести не вдасться, упевнений військовий експерт Роман Світан.