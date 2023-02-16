ЗСУ гостро бракує боєприпасів: як вирішують цю проблему в Україні та НАТО

Чи вистачить снарядів невідомо, адже точні цифри потреб фронту та виробництва не розголошуються з міркувань безпеки

Снаряди для війни в Україні виробляють багато заводів, зокрема й за кордоном. Через інтенсивні бої Україна гостро відчуває "голод" боєприпасів.

За оцінками, опублікованими Financial Times, щоб закрити добову потребу України у 5000 снарядів, наприклад, Норвегії потрібно виробляти боєприпаси на рік. Також важливо, що іноземне озброєння, під яке можуть виробляти боєприпаси в країнах НАТО — це менше третини від кількості зброї, що використовується Україною, розповідає військовий аналітик Олексій Гетьман.

Що роблять в Україні, щоб мати потрібні снаряди

"Укроборонпром" у 5-8 разів збільшив виробництво за деякими напрямами, але деталі — військова таємниця. Відомо, що працює виробництво з виготовлення бронетехніки, морських та радарних систем, високоточного озброєння, авіабудування та авіаремонту, боєприпасів. Завдяки цьому ситуацію з нестачею артснарядів вдалося покращити, порівняно з лютим минулого року.

За даними "Укроборонпрому", виробництво налагодили також і по 120 мм мінах спільно з країною НАТО. Виробничі потужності частково розташовані в одній із європейських держав. Такий снаряд може розлетітися осколками до 250 метрів, зруйнувати інженерну споруду та легкоброньовану техніку. Дальність сучасного боєприпасу – понад 8 км.

"120 мм міномет є одним із найпоширеніших в Україні видів артилерійської зброї і активно використовується в бойових діях проти російських загарбників", — розповіли у відомстві. Також зазначимо, що раніше було почато виробництво 82 мм мін за кордоном.

Чим допомагають США — скільки і коли отримаємо снарядів

Окрім виробництва снарядів, дві американські компанії Northrop Grumman Systems Corp. та Global Military Products Inc. отримали контракти на боєприпаси для України. Контракт дістався обом фірмам через побоювання про надто швидке вичерпання запасів Україною. Постачання снарядів має розпочатися в березні — контракт на 522,2 млн доларів може забезпечити Україні від 150 тисяч боєприпасів калібром 155 мм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові навчаються використати новітні зразки західного озброєння перед їх постачанням в Україну. Мова про системи ППО Patriot і танки Leopard 2.