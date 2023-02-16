У російської армії вперше з часів Петра I нема важливої речі — генерал СБУ про те, чому рф точно програє

Олександр Скіпальський вважає, що путін не врахував одну важливу деталь

До річниці російського вторгнення в Україну залишилися лічені дні. За цей рік окупанти не досягли особливих успіхів на фронті, щоб показати хоч якусь "картинку" своєму народові. У цій війні армія росії не має одного дуже важливого елемента, через який вона і програє.

Так, вперше з часів Петра I рф не має у своїх лавах українських солдатів. Таку думку генерал СБУ Олександр Скіпальський висловив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

"З часів Петра I, коли йому вдалося після Полтавської битви організовувати призов українців до складу російської армії, чи не вперше за всі ці століття росія не має у своєму складі українського сержанта Петренка та офіцера Кравченка. Не має. А вони витягували у кожній війні. І ви знаєте. Подивіться могили та цвинтарі в Севастополі, подивіться Болгарію, подивіться Європу. Хто там в основному? Українці", — зазначив Скіпальський.

Генерал підкреслив, що українці воювали ы вони вміють це робити, а тому російські загарбники не мають шансів на перемогу в цій війні.

"Мені здається, під впливом шойгу (міністр оборони росії. — Ред.) путін цього не врахував. Не можна воювати з українцями", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов розповів, коли окупанти можуть завдати чергових ударів по Україні.