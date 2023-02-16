Відключення світла можливі, проте лише в одній області: у Міненерго дали обнадійливий прогноз

Ситуація з електроенергією в Україні поступово покращується

Попри те, що російська федерації у ніч на 16 лютого завдала чергового масованого удару по мирних містах, енергооб'єкти України вже п'яту добу поспіль працюють на повну потужність. Наразі генерації електроенергії достатньо, аби забезпечити усі наявні потреби споживачів.

Таку інформацію у четвер, 16 лютого, повідомили у пресцентрі Міненерго. Водночас, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, упродовж сьогоднішньої доби генерація електроенергії й надалі забезпечуватиме її споживання, адже в країні з‘явився певний резерв потужності.

Наразі понад половину електроенергії для України вироблять Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції.

Що стосується пошкоджень на енергооб'єктах Харківщини, то енергетикам вдалося завершити ремонти і відновити їх повноцінну роботу менш ніж за добу. Відключення можливі лише на Одещині, адже там триває ремонт електромережі. На ранок четверга електропостачання було відновлено у Куп'янську, а також прилеглих районах, які напередодні були знеструмлені через ворожі російські обстріли.

В "Укренерго" інформацію щодо покращення ситуації в енергосистеми також підтвердили, однак зазначили, що споживання все ж трохи підвищилось у порівняно з попереднім днем.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Якщо ж споживання збільшуватиметься, ймовірне повернення до аварійних відключень. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Раніше "Телеграф" повідомляв, попри систематичні ракетні обстріли та дронові атаки росії, ситуація з ефективністю та прогнозованістю графіків відключень електрики в Україні поступово почала покращуватися ще місяць тому. Крім потужної праці самих енергетиків, які оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти, поліпшенню ситуації сприяє й помірно тепла погода.