Нагороджений орденом та медаллю: на війні загинув молодий нацгвардієць із Харківщини

Хлопцеві було лише 24 роки

У ході повномасштабної війни в Україні загинув боєць Національної гвардії Андрій Черніков, який хоробро захищав свою країну від російських окупантів.

Він був сержантом 3017 року частини Національної гвардії України. Після проходження термінової служби хлопець підписав контракт із ЗСУ та продовжив службу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.

Андрій Черніков народився 1999 року у місті Первомайський. 2016 року закінчив місцевий ліцей №6. До російського вторгнення 24 лютого він навчався у Харківському державному політехнічному коледжі.

Під час війни Чернікова було нагороджено за службу державі Орденом СОТ-Б72, а також медаллю бойових дій. Молодий Герой загинув під час виконання військового обов’язку — відсічі російських військ на сході України.

"Хлопця з війни не дочекалися батьки, бабуся дідусь і кохана дівчина. Йому було всього 24 роки. Війна забирає найкращих. Найкращі йдуть туди самі: безкомпромісні романтики, безшабашні патріоти... Боляче, дуже боляче. Найщиріші співчуття рідним...", — написав Бакшеєв.

Прощання з воїном відбудеться 17 лютого у його рідному місті. Цивільна панахида проходитиме о 12:00 на площі біля ДК "Хімік".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на сході України під час обстрілу загинув старший водій-санітар медичного пункту, сержант Володимир Тараненко. Ворожа ракета потрапила до його автомобіля.