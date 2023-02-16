Від ракетних ударів рф енергосистему України врятують бункери: що дізналися ЗМІ

У спеціальних бункерах буде розміщено ключове обладнання

За час повномасштабної війни росія випустила понад 700 ракет і дронів по енергооб’єктах в Україні, внаслідок чого було пошкоджено половину високовольтних підстанцій. Нині у нашій країні працюють над проектами двох бункерних підстанцій. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Над пілотними проектами з будівництва двох захищених від ракетних і дронових атак магістральних підстанцій 330 КВ та 750 КВ працює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом із "Укренерго". Про це повідомляє Forbes Ukraine, посилаючись на інформацію чиновника з енергетичної галузі України, знайомого із ситуацією.

Йдеться про розміщення ключового обладнання у спеціальних бункерах. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що це єдиний спосіб уберегти пристрої від прямих влучень ракет. Вартість будівництва наземної підстанції на 2021 рік становила приблизно 30 млн доларів. А підземні підстанції виходять дорожчими на 20-25%. Таким чином, щоб захистити 90 підстанцій, потрібно понад 3 млрд доларів.

Наразі точної оцінки вартість будівництва підземної підстанції нема. Для розміщення під землею буде обрано найважливіші з 90 підстанцій.

"Йдеться про десятки мільйонів доларів додаткової вартості для кожної високовольтної трансформаторної підстанції", — зазначив Харченко.

Для реалізації задуманого проекту потрібно викопати котлован, забезпечити його гідроізоляцію та хорошу вентиляцію для коректної роботи обладнання. При цьому підземне сховище має бути досить великим та міцним, щоб витримати удари ракет. Висота високовольтного трансформатора може досягати 15 метрів.

Перші дві підземні підстанції можуть бути збудовані до опалювального сезону 2023-2024. Однак повна перебудова може тривати не менше 3-5 років. Пріоритетне завдання на сьогодні — побудувати дві підземні підстанції якнайшвидше.

Директор компанії "Єдиний енергостандарт" Юрій Касич, який у 2014-2015 роках очолював "Укренерго", своєю чергою зазначив, що ідея сховати енергоінфраструктуру від ракет ніколи нікому і не спадала на думку. Однак у сьогоднішніх реаліях це справді необхідний крок. Україна стане новатором щодо захисту підстанцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував ситуацію роботою енергооб’єктів після чергової масованої атаки рф на 16 лютого. За його словами, відключення світла можливі, але це стосується лише однієї області.