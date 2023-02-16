Не житом єдиним: чи стане Україна після перемоги військовим хабом Європи

Російська агресія стала поштовхом до посилення оборонної спроможності нашої держави

Довгий час Україна носила звання житниці Європи, перебувала у дружніх стосунках з усіма країнами світу та мала імідж цілком пацифістичної держави. Гібридна агресія рф на півдні та сході, а потім і повномасштабне вторгнення окупаційних військ змусили українців взяти до рук зброю і перетворити майже повністю зруйновані Збройні сили на найсильнішу армію Європи.

За 12 місяців кривавої війни Україна не поступилася російській навалі та сформувала навколо себе потужну політичну коаліцію з найрозвиненіших країн Заходу. Ба більше, вже зараз український уряд веде переговори з провідними виробниками військової техніки та озброєння щодо запуску їхніх потужностей на території нашої країни, а перспективи вступу України в НАТО стають все більш реальними.

"Телеграф" з'ясовував, як вимушена мілітаризація вплине на повоєнне відновлення та подальший розвиток України, і яке місце на політичній арені світу вона займатиме після перемоги над росією.

Клин клином: зруйнованій війною економіці допоможе збройова промисловість

Повномасштабна війна поставила під загрозу промисловий комплекс України. Частина заводів були зруйновані внаслідок бойових дій, деякі підприємства опинилися під контролем окупантів, решта вимушено припинили виробництво під час енергетичної кризи, спровокованої атаками критичної інфраструктури з боку рф. Через зупинку роботи заводів падіння реального виробництва в четвертому кварталі 2022 року сягало від 50% до 90%.

Загальна сума збитків промисловим підприємствам після дев'яти місяців війни складала 13 млрд. дол. США. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, на відновлення української економіки знадобиться щонайменше 750 млрд доларів, проте ця цифра буде зростати аж до повного завершення бойових дій.

Водночас мілітаризація України відкрила нові можливості для повоєнного відновлення економіки та розвитку держави в цілому. Так, за повідомленням британського видання The Telegraph, світові виробники зброї мають намір налагодити виробництво своєї продукції в Україні. За даними журналістів, в укладенні відповідної угоди зацікавлені одразу декілька європейських компаній.

Зокрема, йдеться про те, що "британці прагнуть обійти французьких та німецьких конкурентів, аби зайняти перше місце в черзі". Представники оборонно-промислових підприємств Великої Британії вже навіть відвідали Київ, аби обговорити перспективи виробництва зброї та військових автомобілів.

Серед "німецьких конкурентів" – концерн Rheinmetall, який за даними видання Нandelsblatt, прагне побудувати в Україні завод з виготовлення новітніх танків Panther KF51, що можуть скласти конкуренцію Leopard-2. Розробка техніки зараз перебуває на етапі прототипу.

Німецький концерн Rheinmetall планує запустити виробництво в Україні

Крім того, за повідомленням "Укроборонпрому", на початку лютого 2023 року український державний концерн уклав договір з чеською компанією VOP CZ. В рамках співпраці передбачено виробництво, ремонт і розробка броньованої техніки. Також Україна вже налагодила виготовлення деякої американської, ізраїльської зброї та домовилась про випуск декількох моделей БПЛА компанії Baykar.

За словами заслуженого економіста України Олексія Плотнікова, зацікавленість представників оборонно-промислових підприємств у зайнятті своєї ніші в Україні продиктована двома аспектами.

Перший – комерційна складова. Під час війни використовуються великі обсяги зброї, запаси якої необхідно поповнювати. В таких умовах виробництво озброєння та військової техніки стає дуже прибутковою справою. До того ж, використання номенклатури воюючою державою підвищує рівень довіри до виробника і слугує свого роду "рекламою" його продукції.

Другий аспект є скоріше політичним. Війна зупиняє розвиток росії, руйнує її зв'язки з Європою та загалом більшістю країн світу. Україна ж, навпаки, набуває нових партнерів та стає державою, привабливою для інвестицій у повоєнний час.

"Станом на сьогодні український промисловий комплекс фактично не працює, тому запуск будь-яких виробництв піде на користь державі. Кожен такий завод — це нові робочі місця, податки, підвищення економічних показників загалом. Після завершення війни ми можемо знайти шляхи для реалізації цієї зброї на ринках третіх країн", — каже Олексій Плотніков в коментарі "Телеграфу".

Гарант безпеки чи небезпечний гравець?

На початку повномасштабної війни далеко не всі сьогоднішні союзники України були впевнені у здатності наших Збройних сил чинити опір російській навалі. Проте, за рік бойових дій українська армія продемонструвала високий рівень мотивації та здатність до надшвидкого навчання, що змусило лідерів західних країн повірити у майбутню перемогу над агресором і сприяло підтримці України на всіх рівнях.

Водночас таке стрімке підвищення оборонної спроможності та мілітаризація України загалом у поєднанні з твердістю позицій та амбіційністю її влади робить нашу державу сильним гравцем на політичній арені світу, що може викликати занепокоєння у міжнародних партнерів. Простіше кажучи, те, що під час війни робить нас гарантом безпеки в очах світової спільноти, після усунення загрози може перетворити нас у небезпечних конкурентів і стати приводом для штучного стримування нашого потенціалу.

Володимир Зеленський та Ненсі Пелосі

За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, після завершення війни Україна дійсно стане іншою державою, розвиток якої буде базуватися на нових підходах як в економічному, так і у політичному сенсі, але основні принципи у побудови відносин з іншими державами залишаться незмінними.

"Україна завжди була дуже мирною країною без імперських амбіцій та бажання підкорювати інших. Проте, не дарма Наполеон казав, що географія — це доля. Наше геополітичне становище диктує нам певні правила ведення внутрішньої та зовнішньої політики, з якими ми не можемо не рахуватися. Українці довели, що вони не лише хлібороби та науковці, а ще й гарні воїни, коли необхідно боронити свою Батьківщину. Ми й раніше допомагали ООН у миротворчих місіях, а тепер Україна є гарантом безпеки для всього світу, адже лише наші воїни б'ють російські війська.Тепер саме від нашої перемоги буде залежати майбутнє всього світу", — каже нардеп у коментарі "Телеграфу".

Ба більше, сьогоднішня міць України буде залишатися запорукою миру навіть після остаточного завершення бойових дій в Україні, адже загроза з боку росії не зникне. За словами Мережка, розпад рф — питання часу, але поки країна-агресор не демілітаризована і не "депутінізована", ми повинні завжди бути напоготові, тому підвищувати наші оборонні можливості необхідно постійно.

Від членства України в НАТО виграють всі

Протягом кількох останніх тижнів в інформаційному просторі поновилися обговорення перспектив вступу України в НАТО. Зокрема, за словами секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, членство України стане можливим після її перемоги у війні, пише Європейська правда.

"Щодо України позиція НАТО не змінилася: Україна буде членом Альянсу. Але зараз зосередити увагу потрібно на гарантуванні того, що Україна переможе у війні", – заявив Столтенберг у розмові з журналістами.

Дана позиція керівництва Альянсу, ймовірно, обумовлена бажанням країн-членів НАТО максимально убезпечити себе від зайвих "проблем" у майбутньому. Говорячи про перемогу України над росією, в НАТО мають на увазі повне усунення загрози з боку рф, адже в іншому випадку, приймаючи нас в Альянс, решта його членів фактично приречуть себе на участь у наступній війні з росією.

Після перемоги Україна стане членом Північноатлантичного альянсу

Водночас наша армія вже сьогодні здатна значно мірою посилити Північноатлантичний альянс, вважає консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак. За словами військового експерта, українські військовослужбовці мають достатньо знань та досвіду, щоб не просто зрівнятися з кращими арміями світу, а й навчити їх дечому.

"Вкрай важливу роль у наших успіхах на фронті відіграє військова техніка, озброєння та боєприпаси, які ми поки що отримуємо від Заходу. Після завершення війни ці поставки будуть припинені, а нові — поставлені на економічні рейки. Щоб отримати необхідну номенклатуру, нам доведеться витрачати чималі кошти. Вступ до НАТО означав би розгортання виробництва в Україні або поставки озброєння на особливих для членів Альянсу умовах, розвиток флоту у прямій співпраці з країнами Балтії тощо. Крім того, керування військовим процесом в НАТО відбувається по-іншому, завдяки усуненню левової долі бюрократичних процесів. Членство дало б Україні потужний поштовх для розвитку, задало б курс на посилення демократичного контролю та прозорості в оборонній сфері. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що від прийняття України в НАТО виграють усі", — каже Іван Ступак в коментарі "Телеграфу".

Повномасштабна війна з росією назавжди змінила українців, перетворивши їхній пацифістичний характер на недозволену розкіш. За рік бойових дій Україна обросла м'язами не лише у військовому, а й у політичному сенсі. Після перемоги над агресором на політичну арену світу вийде новий, сильний гравець, з думкою та інтересами якого будуть рахуватися не боючись, а поважаючи його.